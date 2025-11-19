Ruginienė: jiems kompensacijų nebus

Ji pabrėžė nematanti tam poreikio, nes Lietuvos įmonių transporto priemonių laikinai uždarius pasienio punktus neišleido ne Vilnius, o Minskas.
„Vyriausybė iš karto matydama, kad sunkvežimiai kaupiasi prie sienos, signalizavome, kad savo pusę atidarysim ir tas turtas, kuris užstrigęs Lietuvos vežėjų, jam leisime grįžti atgal. Bet Baltarusija nusprendė kitaip. Dėl to kompensacijų klausimo nesvarstome“, – žurnalistams po Vyriausybės posėdžio trečiadienį sakė I. Rugienė.
„Noriu atsakingai pasakyti, kad neišleido sunkvežimių būtent Baltarusijos pusė, ji priėmė sprendimą, kad reikia nukreipti vežėjus į (...) aikšteles“, – pabrėžė ji.
Ministrų kabinetas trečiadienį nusprendė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla bus atnaujinta nuo ketvirtadienio.
Minskas teigė, jog kol siena uždaryta, lietuviški vilkikai bus laikomi specialiose aikštelėse, o už stovėjimą kasdien bus imama 120 eurų rinkliava.
I. Ruginienė pakartojo savo poziciją, jog Lietuvos verslas turėjo žinoti, kad veikla Baltarusijoje ir Rusijoje yra rizikinga.
„Ne vieną kartą buvo perspėti vežėjai, kad kirtus sieną, tiek Baltarusijos, tiek Rusijos, gali būti netikėtų tų šalių sprendimų, su kuriais gali susidurti mūsų verslai, keliaujantys per šitas šalis“, – sakė ministrė pirmininkė.
BNS rašė, kad Ministrų kabinetas sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis spalio 30-ąją uždarė mėnesiui, tai padaryta reaguojant į kontrabandinių balionų civilinei aviacijai keliamą grėsmę.
