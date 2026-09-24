Ruginienė: pasimokėme iš klaidų

„Per kvietimą teikti prašymus dėl finansinės paramos pirmam būstui įsigyti rugsėjo 14–18 dienomis buvo registruoti beveik 800 prašymų“, – ketvirtadienį Seimo plenarinėje salėje kalbėjo I. Ruginienė.
„Dabar, artimiausiomis dienomis, kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai, nes paramai yra tam tikri kriterijai, kuriuos turime įvertinti. Planuojame išdalinti 6 mln. eurų ir greičiausiai, jei viskas gerai su atitikmenimis, didžioji dalis prašymų bus patenkinta“, – tikino ji.
Anot ministrės, SADM pasimokė iš ankstesnių klaidų, kai prašymams pateikti buvo skirtas gerokai trumpesnis laikas ir dėl didelės apkrovos strigo sistemos, daliai gyventojų nepavyko pretenduoti į paramą.
„Išmokome pamokas iš pavasario, kuomet per kelias valandas buvo suteikti prašymai. Šįkart gyventojams davėme visą savaitę ir pamatėme, kad, pakoregavus procesą, prašymų teikimas iš tikrųjų buvo labai sklandus. Visi, kas norėjo tuos prašymus pateikti – turėjo galimybę. Didžioji dalis prašymų buvo pateikta per SPIS (Socialinės paramos šeimai informacinė sistema – ELTA) – beveik 700“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Kaip skelbta anksčiau, kai yra paskelbtas kvietimas, į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų.
Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamasi gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų.
Įsigyjamo būsto vertė negali viršyti 120 tūkst. eurų, jis taip pat privalo būti finansuojamų teritorijų sąraše.
Vaikų neturinčios ar vieną vaiką auginančios šeimos gali gauti 10 proc. subsidiją, dvejus vaikus – 12,5 proc., o tris ir daugiau vaikų – 15 proc.
Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų.
Norėdamos gauti paramą, šeimos gali pateikti prašymus atvykusios į savivaldybę, registruotu laišku arba elektroninėje sistemoje SPIS.
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