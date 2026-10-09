Ruginienė: prognozuojame, kad šiemet „Sodros“ biudžeto perviršis sudarys apie 800 mln. eurų

„Dabar tikrai negalėsiu pasakyti (dėl konkretaus perviršio dydžio – ELTA), bet ir (…) prezidento, ir mūsų siūlymai buvo, sutarėme, kad kitais metais pensijų tvarus didinimas galėtų vykti prisidedant prie intensyvesnio indeksavimo, ypač individualiai (pensijos – ELTA) daliai“, – žurnalistams penktadienį sakė I. Ruginienė.
„Mes taip prognozuojame, nors metai dar nesibaigė ir labai sunku suskaičiuoti, koks tas perviršis bus, bet prognozuojame, kad jis galėtų būti apie 800 mln. eurų“, – tikino ministrė.
Kitąmet papildomai pensijų didinimui numatoma panaudoti 9,4 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio.
Premjeras sakė, kad iš viso pensijos vidutiniškai kitais metais turėtų augti virš 10 proc.
Bazinis įstatyme užprogramuotas pensijų indeksavimas numato 8,51 proc. augimą.
Tuo metu, kaip Eltai patikslino ministrės patarėjas Ignas Dobrovolskas, papildomam 2,04 proc. indeksavimui reikės 70,5 mln. eurų „Sodros“ biudžeto lėšų.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) teigimu, vidutinė senatvės pensija 2027 m. didės apie 10,4 proc. (78 eurus iki 825 eurų), turintiems būtinąjį stažą – apie 10,9 proc. (apie 88 eurus iki 895 eurų).
Taip pat numatoma, kad kitų metų valstybės biudžeto deficitas viršys Mastrichto kriterijuose nustatytą 3 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) ribą – gali pasiekti 3,8 proc.
Anot ministrės, šis skaičius nėra galutinis, projektas kitą savaitę turėtų būti tvirtinamas Vyriausybėje, vėliau prasidės diskusijos Seime.
„Manau, kad formuojant biudžetą labai svarbu sudėlioti prioritetus. Biudžeto formavimas dar nesibaigia – kitą savaitę Vyriausybėje bus priimtas sprendimas, dar nepamirškime, kad biudžetas keliauja į Seimą, todėl dar įvairių pokyčių ir pakeitimų gali būti ir Seime. Apie galutinį biudžetą galėsime kalbėti tik gruodžio mėnesį, kai Seime jau bus įvykęs galutinis balsavimas“, – sakė I. Ruginienė.
Anot jos, Vyriausybė kitų metų biudžete numato užtikrinti prioritetą ne tik gynybos, tačiau ir demografijos iššūkių srityje.
„Dabar esame darbiniame procese. Šiais metais labai džiaugiuosi, kad einame tikrai aiškiai pagal suformuotą Vyriausybės programą“, – pridūrė ministrė.
Vyriausybė gynybos finansavimui kitąmet planuoja skirti 5 proc. BVP – iš viso 4,8 mlrd. eurų, taip pat numato finansuoti dalį demografijos iššūkiams skirto Šeimos paketo – tam iš viso būtų skirta 150 mln. eurų biudžeto lėšų.
Kaip skelbė ELTA, prezidentas yra pasiūlęs, kad papildomos lėšos pensijoms indeksuoti konkrečiais metais sudarytų ne mažiau negu 20 proc., tačiau ne daugiau 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto perviršio.
Tačiau šiame siūlyme rizikų įžvelgė Finansų ministerija.
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