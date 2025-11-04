Ruginienė sureagavo į „Linavos“ pagalbos šauksmą: to nebus

„Ieškome sprendimo. Žinau, kad vidaus reikalų ministras turi papildomą posėdį dėl to, tai mes turime kaip Vyriausybė priimti sprendimą ir leisti tam tikriems mūsų, lietuvių, vilkikams sugrįžti į Lietuvą“, – antradienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Siena nebus atidaryta“, – užtikrino premjerė.
Kaip skelbta anksčiau, LINAVA antradienį pakartotinai kreipėsi į ministrę pirmininkę dėl lietuvių vilkikų situacijos Baltarusijoje ir jos pasienyje su Lietuva. Anot asociacijos, į Lietuvą negali įvažiuoti 2 tūkst. vilkikų ir 3 tūkst. puspriekabių, kuriuos vairuoja asmenys, turintys teisę grįžti į Lietuvą.
Vežėjų atstovai prašo skubių Vyriausybės veiksmų sprendžiant susidariusią situaciją ir siūlo surengti skubų susitikimą su premjere I. Ruginiene.
ELTA primena, kad po spalį fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, praėjusį trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 dienos uždaryti sieną su Baltarusija.
Uždaryti paskutiniai Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, tačiau nuspręsta taikyti išimtis į Lietuvą sugrįžtantiems šalies piliečiams ir asmenims, turintiems laikinus leidimus gyventi.
