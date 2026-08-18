Ruginienė: vieni gauna visai solidžią valstybinę pensiją, kiti – visiškas ašaras

„Ką daryti, kai mes esame vienoje sistemoje? Kaip balansuoti tarp dydžių? Nes toje pačioje sistemoje tie dydžiai yra skirtingi. Vieni gauna visai tokią solidžią valstybinę pensiją, kiti gauna visiškas ašaras, kaip, pavyzdžiui, policijos pareigūnai. (...) Kiekvienas savo šakoje galėtų tas problemas išspręsti daug tikslingiau“, – antradienį per susitikimą su opozicine Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija teigė ji.
„Jeigu tik pradedame tas mažiausias pensijas šiek tiek judinti ir kelti, tai akivaizdu, kad turime eiti horizontaliai, ir tada bazinis dydis kyla visiems. Koks mano matymas ir ką aš galvoju, kad reikėtų turbūt tam tikras profesijas vis dėlto atiduoti į šakinį lygmenį“, – tvirtino ministrė.
Ji sakė, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlys atitinkamai koreguoti dabartinę valstybinių pensijų sistemą.
Anot I. Ruginienės, valstybinių pensijų administravimą atidavus tos šakos ministerijoms, šios objektyviau ir tikslingiau galėtų reguliuoti jų skyrimą, įvertinti dydžius, socialines garantijas ir pan.
„Jeigu mes susitartume dėl tokios sistemos, man atrodo, kad ir tie patys žmonės turėtų daugiau galimybių tikėtis ne tik kad pensijos didės, bet kad ir grupė žmonių, kurie galėtų pretenduoti į tas pensijas, irgi galėtų atitinkamai augti“, – sakė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovė.
Kaip pavyzdį ji nurodė policijos pareigūnus, turinčius teisę po 25 metų tarnybos išeiti į pensiją. Anot I. Ruginienės, valstybė suinteresuota, jog pareigūnai kuo ilgiau liktų tarnyboje, nes tai būna darbingo amžiaus asmenys, todėl būtų galima juos išlaikyti ir per valstybinių pensijų sistemą.
Pagal įstatymą valstybinės pensijos gali būti skiriamos pasipriešinimo okupacijoms dalyviams, buvusiems aukščiausiesiems valstybės pareigūnams, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatams, olimpinių, paralimpinių, kurčiųjų žaidynių prizininkams, tėvams, išauginusiems penkis ir daugiau vaikų, garbės donorams, našliams ir našlaičiams, teisėjams, mokslininkams, pareigūnams, kariams.
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