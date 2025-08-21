Ruginienės vizijoje – ir keturių dienų darbo savaitė?

„Keturių dienų darbo savaitė tikrai nieko blogo nepadarys, o kaip tik atneš didesnį produktyvumą į darbovietes“, – ketvirtadienį susitikime su Seimo liberalų frakcija teigė I. Ruginienė, atsakydama į liberalės Editos Rudelienės klausimą dėl keturių darbo dienų savaitės.
I. Ruginienė anksčiau yra sakiusi, kad keturių darbo dienų savaitė – ateities modelis ir žadėjo tarpininkauti siekiant darbdavių ir profesinių sąjungų susitarimo.
Šiemet vasarį ji teigė nesiūlysianti Seimui pataisų dėl keturių darbo dienų savaitės, bet sieksianti, kad darbdaviai su profsąjungomis revizuotų poilsio dienas, atostogas ir įvertintų galimybes keisti tvarką.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija BNS anksčiau yra teigusi, kad ir dabar Darbo kodeksas leidžia darbuotojams ir darbdaviams susitarti dėl trumpesnio darbo laiko ar kitokio jo režimo, pavyzdžiui, dėl keturių dienų per savaitę po 10 valandų.
Viešajame sektoriuje jau taikoma 32 valandų darbo savaitė tėvams, auginantiems vaikus iki 3 metų, o kai kurioms profesijoms (mokytojams, sveikatos priežiūros specialistams) jau taikoma trumpesnė darbo savaitė.
LRT užsakymu atlikta reprezentatyvi apklausa balandį parodė, kad du trečdaliai – 67 proc. gyventojų norėtų, kad būtų įvesta keturių darbo dienų savaitė, tačiau 63 proc. trumpiau dirbtų tik gaudami tokį pat, 4 proc. – mažesnį atlyginimą, o 15 proc. nepritaria tokiam siūlymui.
