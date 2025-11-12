„Ryanair“ klientams – svarbus pokytis

Skrydis į Paryžių – vienas, o bilietai – du: vienas popierinis, kitas elektroninis.
„Elektroninis – patogesnis, popieriniai – įpročio reikalas“, – aiškino keleivis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Iki šiol bilieto tipą rinkdavosi pats keleivis, tačiau nuo trečiadienio to daryti nebegalės.
„Daliai žmonių tai sukels stresą, reikės atvykti anksčiau į oro uostą“, – perspėjo Nacionalinės aviacijos asociacijos vadovas Aleksandras Nemunaitis.
Pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ nusprendė atsisakyti popierinių įlaipinimo kortelių. Skaičiuojama, kad per metus bus sutaupyta bent 300 tonų popieriaus.
„Man tai reiškia tik du popierėlius, bet didelei kompanijai tai tikrai kažkoks procentas“, – svarstė keleivis Karolis Drėma.
Keleiviai, skrendantys „Ryanair“, nuo šiol privalės atsisiųsti programėlę į telefoną ir susikurti elektroninį bilietą. Priešingu atveju nei pro apsaugą, nei į lėktuvą jie nepateks.
„Pirmoji priežastis – kad keleiviai daugiau naudotų mobiliąją programėlę. Joje pateikiama visa informacija apie vėluojančius ar atšauktus skrydžius bei pokyčius. Todėl patogu įlaipinimo kortelę turėti programėlėje“, – aiškino Skrendu.lt atstovė Rasa Levickaitė.
Aviacijos ekspertai tikina: tai nėra ekologija, o strategija taupyti laiką ir pinigus. Kuo greičiau oro uostas nuskenuoja bilietus ir lėktuvas apsisuka ant žemės, tuo daugiau reisų galima atlikti.
„Lėktuvai mažiau stovės ant žemės – operacijos taps efektyvesnės, greitesnis lėktuvų aptarnavimas“, – teigė „Vilnius Tech“ A. Gustaičio aviacijos instituto lektorius Marius Gelžinis.
„Avialinijos labai planuoja keliones, keleivius, kiek gauna iš papildomų paslaugų. Stengiasi ir Vilniaus oro uoste susisukti per 35 minutes – tiek lėktuvas stovėtų“, – aiškino A. Nemunaitis.
„Ryanair“ teigia, kad sunkumų atsiras nedaug: 80 procentų jos keleivių programėlę jau naudoja. Tačiau skrydžių pardavėjai tikina – įpročiai keičiasi ne taip greitai.
„Matome klientų poreikį ir prašymą – bilietai atsispausdinami gana dažnai“, – komentavo R. Levickaitė.
O patys keleiviai pasidaliję.
„Viską galima internetu pasidaryti, telefoną vis tiek naudoji kiekvieną dieną. Daug patogiau“, – sakė keleivis.
„Aš senamadiškas, man labiau patinka popierius. Visada prašau, kad atspausdintų“, – prisipažino kitas keleivis.
„Jeigu 300 tonų medžių neliks – nebus iš ko spausdinti. O kuo greičiau išmoksime naudoti elektroninį bilietą, tuo geriau“, – svarstė vyras.
„Mano nuomone, popierinis bilietas – saugiau. Stengiuosi tausoti popierių, visada spausdinu iš abiejų pusių ir dukrai sakau: saugok medžius. Bet šioje situacijoje elektronika gali strigti, sistema gali sutrikti, todėl visada prašau popierinio bilieto“, – paaiškino keleivė.
„Ryanair“ ramina: jei keleivis neturi išmanaus telefono arba jo baterija išsikrovė, bilietą vis tiek gaus.
„Visi oro uosto darbuotojai apmokyti ir rankiniu būdu. Netikėtumo atveju grįžti atgal bus įmanoma“, – tikino M. Gelžinis.
Oro uostas popierinį bilietą atspausdins nemokamai. Bet yra sąlyga.
„Labai svarbu atlikti registraciją į skrydį. Tuomet įlaipinimo kortelė gali būti išduodama oro uoste ir ji bus nemokama. Tai vienintelė sąlyga – registracija turi būti atlikta“, – aiškino R. Levickaitė.
Kitu atveju popierinis bilietas kainuos. Lietuvos oro uostuose ši paslauga nepigi – 55 eurai. Ekspertai neatmeta, kad šią praktiką gali perimti ir kitos bendrovės.
„Tai tik laiko klausimas, kai kas jau taiko panašius metodus“, – teigė M. Gelžinis.
„Ryanair“ jau apmokestina vėluojančius keleivius, su kitomis pigiomis avialinijomis renka mokesčius ir už rankinius bagažus salone. Dabar sugalvojo mokestį už popierinį bilietą.
„Nemanau, kad bilietai pigs – jau nėra kur pigti“, – sakė A. Nemunaitis.
Be to, sugaištas laikas oro uoste vargiai pasikeis. Gali kilti ir daugiau sumaišties – ne visi oro uostai pasirengę priimti elektroninius bilietus.
„Visi skrydžiai iš Maroko gali būti vykdomi tik su popierine įlaipinimo kortele, kaip ir buvo iki šiol“, – patikino R. Levickaitė.
„Ryanair“ – pirmoji Europos oro bendrovė, atsisakanti popierinių bilietų. Kasmet ji skraidina apie 200 milijonų keleivių.
Naujausi komentarai