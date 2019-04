S. Jakeliūnas į krizės komisijos posėdį išsikvietė V. Vasiliauską

BFK, atliekančio parlamentinio tyrimą „Dėl vietinių ir regioninių veiksnių ir aplinkybių, lėmusių 2009-2010 metų krizės Lietuvoje reiškinius ir viešųjų finansų būklę“, trečiadienio uždarame posėdyje bus svarstomas LB atsakymas dėl VILIBOR bei dalies parlamentinio tyrimo išvadų projektai.

Kaip Eltai teigė S. Jakeliūnas, į posėdį V. Vasiliauskas buvo pakviestas po to, kai šis išreiškė norą VILIBOR klausimais diskutuoti pačioje komisijoje.

„Posėdyje aptarsime informaciją ir situaciją dėl VILIBOR, taip pat šįryt išsiuntėme kvietimą Lietuvos banko pirmininkui aptarti problemas dėl bendradarbiavimo su komisija ir to perspektyvų. Kalbėsimės apie tą patį VILIBOR, nes banko valdybos pirmininkas kaip ir išreiškė norą diskutuoti komisijoje. Pusę valandos planuojame pasikalbėti su valdybos pirmininku, o po to komisijoje aptarti visą informaciją, padaryti pokalbio apibendrinimus ir pradėti svarstyti išvadų projektus“, - Eltai sakė S. Jakeliūnas.

Lietuvos bankas Eltai teigė, kad jokio kvietimo dar negavo, tačiau V. Vasiliauskas dalyvaus visuose komisijos posėdžiuose, į kuriuos bus kviečiamas.

„Iki šiol nesame gavę jokio kvietimo, tad norėtųsi sužinoti posėdžio kontekstą ir apie ką jame bus kalbama. Dalyvaujame visuose posėdžiuose, į kuriuos esame kviečiami. Nuosekliai laikomės savo pozicijos - su Biudžeto ir finansų komitetu bendradarbiavome ir bendradarbiausime“, - V. Vasiliausko komentarą Eltai perdavė Lietuvos bankas.

Kaip ELTA jau rašė, S. Jakeliūnas teigia, jog LB, prižiūrėdamas finansų sektorių, per krizę esą neužtikrino, kad skolinęsi žmonės nepermokėtų dėl galimų manipuliacijų VILIBOR indeksu, keičiant paskolų sutartis iš litų į eurus. Pasak S. Jakeliūno, pernai BFK kreipėsi į Lietuvos banką, klausdamas, ar buvo atlikti tyrimai dėl VILIBOR per krizę, o šiemet sausį gautas atsakymas, kad VILIBOR atitiko tuometinę tarptautinę praktiką. Dabar paaiškėjo, kad 2012 m. LB buvo parengęs pažymą apie VILIBOR per krizę, kurioje minėtos ir permokos, tačiau LB teigia, kad pažyma buvo skirta tik vidiniam banko naudojimui, joje pateikiami skaičiavimai - preliminarūs.

Tuomet išplatintame rašte LB paragino S. Jakeliūną kuo skubiau pateikti atsakingoms institucijoms informaciją dėl galimo Lietuvos bankų manipuliavimo VILIBOR kotiruotėmis, apie kurį jis pasisakė viešai.

Krizės priežastis tiriančios Seimo laikinosios tyrimo komisijos pirmininkas S. Jakeliūnas sakė, kad LB raginimas atsakingoms institucijoms pateikti informaciją dėl galimo komercinių bankų manipuliavimo VILIBOR indeksu gali būti vertinamas kaip spaudimas.