S. Skvernelis apie patikslintą biudžetą: valstybės skola auginama nepadoriai daug

Opozicijos lyderis, buvęs premjeras Saulius Skvernelis kritikuoja Vyriausybės Seimui antradienį teikiamą patikslintą 2021 metų valstybės biudžetą, teigdamas, kad numatyta valstybės skola yra per didelė, be to, pasigendama tvarios jos administravimo strategijos.