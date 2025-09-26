SADM: tarp šių darbuotojų išlieka dideli atlyginimų skirtumai šalies savivaldybėse

Nors socialinių darbuotojų vidutinio atlyginimo atotrūkis nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio per pastaruosius metus sparčiai sumažėjo, tačiau atlyginimų skirtumai tarp savivaldybių – vis dar akivaizdūs. Socialinių darbuotojų atlyginimai savivaldybių biudžetinėse įstaigose gali skirtis net kelis šimtus eurų. Šalies biudžetinėse įstaigose dirba daugiau kaip 2600 socialinių darbuotojų.
„Socialiniai darbuotojai atlieka vieną atsakingiausių darbų mūsų valstybėje – padeda labiausiai pažeidžiamiems žmonėms. Todėl svarbu, kad jų atlyginimai augtų ir užtikrintų deramą pragyvenimo lygį. Siekiame, kad socialinių darbuotojų atlyginimai pasiektų vidutinį šalies darbo užmokestį ir dar augtų. Matome teigiamą tendenciją, tačiau tuo pačiu vis dar turime didelį atotrūkį tarp savivaldybių, tai nėra gerai“ – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Didžiausias socialinių darbuotojų atlyginimas užfiksuotas Palangoje – 1 660 eurų, antroje vietoje yra Pakruojo r. – 1617 eurų, trečioje Marijampolės r. – 1560 eurai, ketvirtoje Kauno r. – 1556 eurai ir penktoje – Kaunas m. 1 552 eurai.
Į dešimtuką savivaldybių, kuriose mokami vieni didžiausių atlyginimų, patenka ir Kalvarija – 1546 eurai, Klaipėdos r. – 1541 euras, Šiaulių r. – 1 533 eurai, Ignalinos r. – 1 522 eurai, Kelmės r. – 1520 eurų.
Tačiau kai kuriose savivaldybėse atlyginimai gerokai mažesni. Mažiausiai socialiniams darbuotojams mokama Rietave – 1 168 eurai, šiek tiek daugiau – Šalčininkų rajone – 1 263 eurai, Švenčionių r. – 1280 eurų, Jurbarko r. – 1283 eurai, Biržų r. – 1303 eurai.
Prie mažiausiai mokančių savivaldybių taip pat priskiriamos Širvintų r. – 1306 eurai, Kupiškio r. – 1308 eurai, Molėtų r. – 1311 eurų, Kazlų Ruda – 1311 eurų, ir Kaišiadorių r. – 1316 eurų.
SADM duomenys rodo, kad bendra tendencija yra teigiama – socialinių darbuotojų atlyginimai per pastaruosius metus nuosekliai auga. Visgi skirtumas tarp savivaldybių vis dar siekia kelis šimtus eurų. Pavyzdžiui, socialinis darbuotojas Palangoje uždirba beveik 400 eurų daugiau nei jo kolega Švenčionių rajone. Tokie skirtumai susiję ne tik su valstybės nustatytais pareiginiais koeficientais, bet ir su savivaldybių galimybėmis bei jų skiriamais prioritetais socialinei sričiai.
Palyginti su vidutiniu darbo užmokesčiu šalyje, socialinių darbuotojų atlyginimai augo sparčiu tempu. 2016 m. šalies vidurkis „į rankas“ buvo 584 eurai, o socialinių darbuotojų atlyginimas buvo daugiau nei 100 eurų mažesnis. 2025 m. pirmąjį ketvirtį vidutinis atlyginimas Lietuvoje pasiekė 1 436 eurus, o socialinių darbuotojų – 1 411 eurų, taigi skirtumas sumažėjo iki vos 25 eurų. Jei anksčiau socialiniai darbuotojai uždirbdavo gerokai mažiau nei dauguma kitų sektorių darbuotojų, šiandien šis skirtumas faktiškai išnykęs. Socialinių darbuotojų vidutinis atlyginimas 2025 m. pirmąjį ketvirtį sudaro 98 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.
