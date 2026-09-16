Šalies restoranai meldžia gelbėjimosi rato

Rugsėjis šiltas, gatvėse žmonių gausu, tačiau sostinės širdyje įsikūręs restoranas – tuščias.
„Neturime kitos išeities – mažiname darbuotojų skaičių. Salėje likę po du žmones, kai anksčiau būdavo trys ar keturi“, – pasakojo restorano „St.Valentino“ savininkė Justė Kaselienė.
Jau mažiausiai kelerius metus apie pelną čia beveik negalvojama – verslas tiesiog bando išsilaikyti.
„Mes egzistuojame ir apie verslą kalbos jau beveik nėra. Dirbame tam, kad uždirbtume atlyginimams ir sumokėtume nuomos mokesčius“, – sakė J. Kaselienė.
Po COVID-19 pandemijos pasikeitė ir pačių gyventojų įpročiai.
„Į restoranus einame kokios nors šventės proga, o kasdieniam valgymui, sakyčiau, jau brangoka“, – kalbėjo gyventoja.
„Lankausi pakankamai retai, bet dienos pietų kainos dar prieinamos“, – sakė kitas pašnekovas.
Vienu didžiausių sektoriaus iššūkių verslas vadina prieš porą metų panaikintą 9 proc. PVM lengvatą. Sugrįžus standartiniam 21 proc. tarifui, maitinimo įstaigos duris užveria viena po kitos.
„Skaičiai akivaizdžiai rodo, kad sektorius jau antrus metus stagnuoja, o sąnaudos siekia 103,8 proc. pajamų“, – teigė Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Evalda Šiškauskienė.
Bankrotų skaičius per metus šovė į viršų – nuo 62 prieš porą metų iki 95 pernai. Šiemet vien iki rugsėjo mokesčių ir infliacijos neatlaikė dar 38 verslai.
„Mes jau praradome tūkstantį darbo vietų“, – sakė E. Šiškauskienė.
„PVM klausimas yra esminis. Tai – išlikimo klausimas“, – pabrėžė J. Kaselienė.
Seime vėl gaivinama viltis. Grupė parlamentarų jau registravo kelias pataisas, kuriomis nuo kitų metų PVM tarifą maitinimo sektoriui siūloma sumažinti perpus.
„Vienas iš veiksnių, kuris šiam sektoriui yra tikrai sudėtingas, – minimalios mėnesinės algos didinimas. Tai yra teisinga darbuotojo atžvilgiu, tačiau versle turi susieiti eilutės, o jos nesusieina“, – aiškino Seimo narys Simonas Kairys.
Lengvatinį PVM taiko didžioji dalis Europos Sąjungos valstybių. Vidutinis tarifas siekia apie 12 proc.
„Mes turbūt belikome tos nelaimingos Baltijos šalys, kurioms neva ekonomika klesti ir viskas gerai. Labai liūdna“, – sakė E. Šiškauskienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Latvija tuo metu ėmėsi eksperimento – maitinimo sektoriui PVM laikinai sumažino iki 12 proc. Pokyčių siekiantys Lietuvos politikai sako, kad panašų modelį būtų galima išbandyti ir čia.
„Per tam tikrą laikotarpį būtų galima labai aiškiai įvertinti poveikį biudžetui, tarkime, per dvejus metus. Tuomet grįžti prie klausimo – eksperimentas apsimoka ar ne“, – teigė Seimo narė Jekaterina Rojaka.
Tačiau dalis parlamentarų jau dabar sako, kad tokia lengvata neapsimokėtų.
„Matant bendrą kontekstą ir įtemptą valstybės biudžetą, kai reikia finansuoti ir gynybą, ir demografijos politiką, sakyčiau, kad tokios priemonės nėra pačios taikliausios“, – kalbėjo Seimo narė Gintarė Skaistė.
Skaičiuojama, kad PVM lengvata valstybės biudžetui kainuotų apie 150 mln. eurų.
„Šių metų Lietuvos biudžeto deficitas siekia 5 mlrd. eurų. Paprasčiausiai neturime iš ko dengti šių pinigų, vadinasi, reikėtų kažko atsisakyti“, – teigė biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.
„Jeigu sugebame tiek prirašyti visokių fantazijų šeimos pakete, kurios kainuoja beveik milijardą, tai galime pasirūpinti ir tais, be kurių tie nemokami maitinimai tiesiog nebus įmanomi“, – teigė S. Kairys.
Pataisų iniciatoriai tikina, kad lengvata padėtų verslui išsilaikyti. Esą nereikėtų atleisti darbuotojų, todėl daugiau pajamų būtų surenkama iš gyventojų pajamų ir pelno mokesčių.
„Reikėtų labai atsakingai pasverti, kas šiandien yra brangiau – ar sumažinti PVM ir netekti dalies pajamų, ar kitais metais prarasti pajamas dėl to, kad įmonės nesugeba išlaikyti savo verslo“, – argumentavo R. Rojaka.
Panašiai situaciją vertina ir ekonomistai. Anot jų, 21 proc. PVM tarifas restoranų sektoriui smogė skaudžiai, o pelnas smuko 6 proc. Todėl lengvata, jų vertinimu, galėtų padėti sektoriui atsigauti.
„Turint omenyje, kad restoranų apyvarta neatsigauna jau porą metų iš eilės, žiūrint iš šios logikos, PVM lengvata padėtų“, – sakė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Tačiau ekonomistas Aleksandras Izgorodinas abejoja, ar valdžia ryšis ištiesti pagalbos ranką restoranams, nes papildomų lėšų gali prireikti ir kitur.
„Tikėtina, kad turėsime sugrįžti prie PVM lengvatos šildymui klausimo. Taip pat gali būti, kad teks įvesti mažesnį akcizą dyzelinui“, – svarstė A. Izgorodinas.
Pasiūlymus antradienį turėjęs svarstyti Seimas iš darbotvarkės juos išbraukė. Klausimas atidėtas, tačiau, tikėtina, neilgam.
Naujausi komentarai