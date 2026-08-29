Savaitė po audros: dešimtys tūkstančių žmonių – vis dar be elektros

„Šiuo metu elektrą turi jau 87 proc. klientų, kuriems dėl audros buvo sutrikęs tiekimas. Šiandien ir toliau visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių, kad elektrą turėtų 34 tūkstančiai mūsų klientų“, – BNS teigė Rasa Juodkienė.
Pasak jos, didžiausios pajėgos nukreiptos į kritinius taškus, pavyzdžiui, Anykščių, Utenos regionus.
„Taip pat Kazlų Rūdoje, Marijampolėje ir rajone dirba dar daugiau žmonių nei vakar. Ir visi dirbs iki išnaktų“, – kalbėjo ESO atstovė.
ESO anksčiau planavo, kad didžiąją dalį likusių elektros tiekimo atstatymo darbų tikimasi baigti per savaitgalį, o sekmadienį turėtų likti tik pavieniai sutrikimai.
Tinklas visiškai sugriautas.
„Planuojame, kad liks pavieniai sutrikimai arba labai sudėtingi atvejai, kur reikia daugiau laiko pritaikyti laikiną techninį sprendimą, nes tinklas visiškai sugriautas“, – aiškino R. Juodkienė.
Kaip rašė BNS, per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar keturi buvo sužeisti, elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
ESO gyventojams kompensuos nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas, taip pat papildomai atlygins tiesioginius audros nuostolius tiek verslo, tiek privatiems klientams.
Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams Vyriausybė trečiadienį paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu.
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