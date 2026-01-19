Per savaitę šalyje pigo tik benzinas?

Didmeninė elektros kaina Lietuvoje praėjusią savaitę didėjo 7 proc. – nuo 149,5 iki 160,5 euro už megavatvalandę (MWh). Agentūros teigimu, tokį elektros kainų augimą lėmė dėl žiemiškų orų išaugęs elektros energijos vartojimas, savaitės pradžioje sutapęs su sumažėjusia nacionaline, ypač vėjo elektrinių, generacija.
Sausio 13 dieną didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje siekė 238,3 Eur/MWh ir buvo didžiausai šiemet.
Elektros energijos vartojimas šalyje sausio 12–18 dinomis, palyginti su ankstesne savaite, išaugo 5,9 proc. – iki 334,4 gigavatvalandžių (GWh).
Tuo metu bendra elektros gamyba Lietuvoje praėjusią savaitę siekė 199,1 GWh, arba 20,4 proc. daugiau, palyginti su ankstesne savaite. Per savaitę Lietuvoje buvo pagaminta apie 60 proc. suvartotos elektros energijos, trūkstama elektra importuota iš Švedijos ir Latvijos.
Daugiausia elektros energijos per savaitę sugeneravo vėjo elektrinės. Jos generavo 98,5 GWh elektros energijos, arba 22,2 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę.
Per savaitę augo šiluminių ir saulės elektrinių gamyba. Jos generavo atitinkamai 70,4 GWh ir 3 GWh elektros energijos (28,1 proc. ir 79 proc. daugiau). Tuo metu hidroelektrinių gamyba mažėjo 5 proc. – iki 13,5 GWh.
Didmeninė vidutinė dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF praėjusią savaitę padidėjo 3,4 proc. ir sudarė 29 Eur/MWh. Anot agentūros, gamtinių dujų kainų padidėjimą lėmė įsivyravę ir toliau prognozuojami vėsesni orai, neramumai Irane, galintys paveikti SGD tiekimą, ir mažesnis Europos gamtinių dujų saugyklų užpildymas nei lygiai prieš metus.
Pagal gamtinių dujų ateities sandorius, jų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos apie 1–9 Eur/MWh didesnės, nei buvo manoma prieš savaitę. Kainos gali svyruoti 24–37 Eur/MWh ribose.
Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas šiuo metu sudaro apie 38,3 proc., Europos saugyklose – apie 50,4 proc.
Sausio sausio 12–16 dienomis per Klaipėdos SGD terminalą rinkai buvo patiekta 541 GWh gamtinių dujų, į Lenkiją išsiųsta 53,9 GWh. Lietuvos biodujų gamyklose taip pat buvo pagaminta 5,2 GWh dujų.
Lietuvoje gamtinių dujų suvartojimas aptariamu laikotarpiu padidėjo 24 proc. – suvartota 535,4 GWh dujų.
Vidutinė Brent naftos kaina nagrinėjamą savaitę siekė 64,8 USD/bbl ir buvo 5,2 proc. didesnė kaina nei ankstesnę savaitę.
LEA nurodo, kad naftos kainoms neigiamą poveikį darė įvykiai Irane, keliantys susirūpinimą dėl galimų tiekimo sutrikimų.
Remiantis naujausiais Brent naftos ateities sandoriais, prognozuojama, kad artimiausiais metais naftos kainos bus 1 USD/bbl didesnės, o vėliau – tokios pačios, kaip buvo prognozuojama prieš savaitę: 62–64 USD/bbl.
Nagrinėjamu laikotarpiu benzino vidutinės kainos Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje sumažėjo 0,4–1,3 proc., o Lenkijoje padidėjo atitinkamai 0,9 proc. Tuo metu dyzelino Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje pigo 0,1–1,1 proc., o Lietuvoje brango 0,4 procento.
Tarp Baltijos šalių benzinas yra pigiausias Lietuvoje, o dyzelinas – Estijoje. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino vidutinių kainų mūsų šalyje padidėjo iki 0,126 Eur/l.
Biokuras nagrinėjamą savaitę brango 3,9 proc. – iki 29,86 Eur/MWh. Pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 25,64 Eur/MWh, o 2024-iųjų tą pačią savaitę – 21,55 Eur/MWh.
