Savickas: yra derinamasi, kad Europa atpalaiduotų reikšmingus kiekius kuro rezervo

„Politinio vertinimo tikrai nesiūlau šiuo metu kažkaip imtis. Labiau orientuojuosi į tai, ar tai yra reikšmingas aspektas, kuris galėtų turėti reikšmingą įtaką vartotojams – tiek JAV pusėje, tiek globaliai. Yra akivaizdu, kad apimtys, apie kurias šiuo metu kalbama, nėra reikšmingos, kurios galėtų turėti reikšmingą įtaką galutinei kainai“, – JAV ir Rusijos vadovų susitarimą dėl dyzelino šeštadienį Eltai komentavo L. Savickas.
Jis taip pat sakė, kad pastaruoju metu vyksta artimas bendradarbiavimas ir veiksmų derinimas ES lygiu, kartu su Europos Komisija, pasitelkiant Europos energetikos agentūrą. Anot ministro, ši kryptis turi būti išlaikyta.
„Yra derinamasi, kad Europa taip pat atpalaiduotų savo reikšmingus kiekius rezervo ir kitomis priemonėmis galėtų prisidėti prie kainų spaudimo, kurį patiria politikai abiejose vandenyno pusėse. Tačiau šiandien kažkokių papildomų vertinimų tikrai nesiūlyčiau imtis ir siūlyčiau išlaikyti bendrą nuostatą, kuri dominuoja ES koridoriuose“, – kalbėjo L. Savickas.
Jis priminė, kad nuo sausio 1 dienos ES įsigalios suskystintų gamtinių dujų importo iš Rusijos draudimas. Vėliau kitąmet turėtų būti visiškai nutrauktas vamzdynais tiekiamų dujų iš Rusijos importas.
„Ta kryptis kol kas yra nekintanti ir kryptingai sudėliota į perspektyvą“, – akcentavo L. Savickas.
Pasikalbėjo su V. Putinu
ELTA primena, kad D. Trumpas penktadienį pareiškė, kad po pokalbio su V. Putinu Maskva sutiko tiekti dyzeliną JAV ir pasaulinei rinkai, kad padėtų sumažinti kainas.
Socialiniame tinkle „Truth Social“ JAV prezidentas paskelbė, kad Rusija nedelsdama patieks daugiau kaip 300 tūkst. tonų dyzelino, lapkritį – dar 500 tūkst. tonų, o netrukus po to – 1 mln. tonų.
Jis pridūrė, kad, priklausomai nuo Rusijos naftos perdirbimo gamyklų būklės, per trumpą laiką galėtų būti patiekta dar 3 mln. tonų dyzelino.
Kol kas neaišku, kaip šis susitarimas būtų įgyvendinamas. Rusijos energetikos sektoriui nuo 2022 m., kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, taikomos plataus masto sankcijos, o Ukrainos pajėgos dažnai atakuoja Rusijos energetikos infrastruktūrą.
D. Trumpas pareiškė, kad šis susitarimas kartu su, jo žodžiais tariant, Vašingtonui priklausančia visiška Hormuzo sąsiaurio kontrole padės smarkiai sumažinti dyzelino kainas. Prie Irano krantų esantis sąsiauris yra itin svarbus pasauliniam naftos tiekimui, tačiau pastaruosius septynis mėnesius laivyba jame buvo trikdoma.
„Mažesnės kainos amerikiečiams, ypač mūsų šauniesiems ūkininkams, gyvulių augintojams ir sunkvežimių vairuotojams, yra svarbiausias mano prioritetas“, – rašė jis.