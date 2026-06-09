Seimas apsisprendė: ar iki 3 tūkst. eurų sumažins leistiną atsiskaitymo grynaisiais pinigais sumą?

Antradienį už tai numatančias Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo pataisas po pateikimo balsavo tik 19 parlamentarų, prieš buvo 22, susilaikė 30. Nepaisant tokio balsavimo, opozicinės Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūno pavaduotojo Mindaugo Lingės pateiktas projektas nebuvo galutinai atmestas, jis grąžintas iniciatoriams tobulinti.
Pristatydamas projektą M. Lingė sakė, kad tai yra svarbi šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonė.
Įstatymo pataisos numato, kad atsiskaitymai galės būti atliekami grynaisiais pinigais, jeigu jie neviršija 3 tūkst. eurų sumos. Šį apribojimą siūloma taikyti ne tik sandoriams, bet ir kitoms mokėjimo prievolėms, pavyzdžiui, atlyginant žalą, mokant dividendus, paimant lėšų mažosios bendrijos nario ir individualios įmonės savininko poreikiams.
Kai sandorio suma viršija 3 tūkst. eurų, atsiskaitymas grynaisiais pinigais būtų negalimas visai sandorio sumai.
Pasak M. Lingės, vienintele priežastimi netaikyti pasiūlyto ribojimo dėl atsiskaitymų grynaisiais būtų tokie atvejai, kai mokėtojas arba grynuosius pinigus priimantis asmuo neturi mokėjimo sąskaitos.
Projektu taip pat buvo siūloma nustatyti, kad tarpusavio atsiskaitymai tarp juridinių asmenų būtų vykdomi tik negrynaisiais pinigais.
Galiojančiame įstatyme numatyta, kad atsiskaitymai, taip pat bet kokie kiti mokėjimai pagal sandorius gali būti atliekami grynaisiais pinigais, jeigu jie neviršija 5 tūkst. eurų arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta.
ELTA primena, kad Seimas yra pradėjęs svarstyti siūlymus iki 15 tūkst. eurų padidinti leistiną atsiskaitymo grynaisiais pinigais sumą. Daliai politikų pareiškus, kad tai per didelė suma, minima galimybė ją padidinti mažiau – iki 10 tūkst. eurų, kas atitiktų Europos Sąjungos (ES) teisę.
Birželio 2 d. Seimas nepritarė nutarimo projektui, siūlančiam kartu su 2027 metais vyksiančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimais surengti patariamąjį referendumą dėl atsiskaitymo grynaisiais pinigais apsaugos. Per referendumą planuota piliečių paklausti, ar jie pritaria, kad Konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais.
Nors tokia „Nemuno aušros“ frakcijos nario Karolio Neimanto iniciatyva po pateikimo nesulaukė pritarimo, Seimas dar suteikė galimybę rengėjui projektą tobulinti.
(be temos)
(be temos)