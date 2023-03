Seimas: bankrutavus darbdaviui, išmokas darbuotojai gaus palankesnėmis sąlygomis

Už tokias Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo pataisas ketvirtadienį balsavo 124 parlamentarai.

Seimas nustatė ilgesnį darbuotojų, kurių darbdavys bankrutavo ir su jais neatsiskaitė, kreipimosi dėl išmokų laikotarpį. Dabar, siekiant gauti iki šešių minimalių atlyginimų siekiančias išmokas, bus galima kreiptis ne per pusmetį, o per metus nuo dokumentų, patvirtinančių teisę gauti šias išmokas iš Garantinio fondo, įsiteisėjimo dienos.

Garantinio fondo išmokos, mirus jų gavėjui, bus paveldimos.

Taip pat įstatyme numatyta, kad ilgalaikio darbo išmokos iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo bus skiriamos be žmogaus prašymo, jeigu jo duomenys yra Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre. Kitu atveju jie turės pateikti prašymą. Tai turės padaryti ne per pusmetį, o per metus nuo atleidimo iš darbo dienos.

Ilgalaikio darbo išmokos bus skiriamos ne anksčiau kaip praėjus trims mėnesiams nuo darbuotojo atleidimo iš darbo.

Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys socialdemokratas Algirdas Sysas sakė, kad pataisos yra „nedidelės ir kosmetinės“, bet vis tiek naudingos darbuotojams.

Pasak jo, ilgalaikio darbo išmokų fonde yra sukauptos didelės pinigų sumos, todėl prie įstatymo peržiūros reikės grįžti, kad lėšos būtų naudojamos racionaliai.