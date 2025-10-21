Seimas imasi svarstyti perteklinį kitų metų „Sodros“ biudžeto projektą

Seimas po pateikimo projektui pritarė 86 nariams balsavus už, keturiems prieš ir 21 susilaikius.
Numatoma, kad fondo pajamos, palyginti su šiais metais, augs 15,3 proc. iki 10,252 mlrd. eurų, o išlaidos – 10,9 proc. iki 8,788 mlrd. eurų.
Numatomos fondo pajamos viršys išlaidas 1,463 mlrd. eurų, tačiau be rezervinio fondo palūkanų (94,3 mln. eurų) ir iš antros pakopos pensijų kaupimo fondų grįžtančių sumų (apie 550 mln. eurų) jo perviršis sieks 819 mln. eurų.
BNS rašė, kad kitais metais senatvės pensijoms numatoma skirti 6,931 mlrd. eurų (78,9 proc. visų fondo išlaidų) – 12,6 proc. daugiau nei laukiama šiemet.
Prognozuojama, kad vidutinė metinė senatvės pensija bus 750 eurų – 80 eurų (12 proc.) didesnė nei šiemet, o turint būtinąjį stažą – 810 eurų, arba 90 eurų (12,5 proc.) daugiau.
Pensijų indeksavimo koeficientas sieks 1,0987 (9,87 proc.) – tiek bus indeksuojama tiek bendroji, tiek individualioji dalys, tam skiriant 615 mln. eurų. Be to, numatoma dar 90 mln. eurų papildomam individualios dalies indeksavimui.
Vidutinės senatvės pensijos ir šalies darbo užmokesčio santykis bus 47,4 proc. – 2 procentiniais punktais didesnis nei šiais metais.
Vidutinis senatvės pensininkų skaičius 2026 metais sieks apie 640 tūkst. – 1,1 proc. (7 tūkst.) daugiau nei šiemet.
Skaičiuojama, kad ligos socialinio draudimo išlaidos kitąmet sieks 64,7 mln. eurų – 7,5 proc. (45 mln. eurų) daugiau nei 2025 metais, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos – 488 mln. eurų – 7,1 proc. daugiau (32,2 mln. eurų), nedarbo draudimo – 521,4 mln. eurų – 0,2 proc. (1,3 mln. eurų) daugiau, o vidutinė nedarbo išmoka padidės 4,4 proc. iki 545 eurų.
Asignavimai iš valstybės biudžeto lėšų bendrajai pensijos daliai kompensuoti sieks 3,822 mlrd. eurų.
Prognozuojama, kad 2026 metais iš pensijų kaupimo pasitrauks apie 40 proc. dalyvių. 2026 metų metų pabaigoje „Sodros“ rezervinio fondo lėšos sieks 3,783 mlrd. eurų.
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisomis, be to, siūloma suvienodinti visų savarankiškai dirbančiųjų įmokų bazę ir ją skaičiuoti nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų.
