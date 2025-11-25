Pritarė „Sodros“ ir PSDF biudžetams

„Sodros“ biudžeto projektą antradienį palaikė 72 Seimo nariai, du prieštaravo, o susilaikė devyni.
PSDF biudžeto projektui pritarė 74 parlamentarai, 12 balsavo prieš ir 28 susilaikė.
Parlamentas dėl jų turės galutinai balsuoti dar kartą.
Numatoma, kad perteklinio „Sodros“ biudžeto pajamos 2026-aisiais, palyginti su šiais metais, augs 15,3 proc. iki 10,252 mlrd. eurų, o išlaidos – 10,9 proc. iki 8,788 mlrd. eurų.
Numatomos fondo pajamos viršys išlaidas 1,463 mlrd. eurų, tačiau be rezervinio fondo palūkanų (94,3 mln. eurų) ir iš antros pakopos pensijų kaupimo fondų grįžtančių sumų (apie 550 mln. eurų) jo perviršis sieks 819 mln. eurų.
BNS rašė, kad kitais metais senatvės pensijoms numatoma skirti 6,931 mlrd. eurų (78,9 proc. visų fondo išlaidų) – 12,6 proc. daugiau nei laukiama šiemet.
Prognozuojama, kad vidutinė metinė senatvės pensija bus 750 eurų – 80 eurų (12 proc.) didesnė nei šiemet, o turint būtinąjį stažą – 810 eurų, arba 90 eurų (12,5 proc.) daugiau.
Tuo metu 2026-ųjų PSDF biudžeto rezervas bus 880,475 mln. eurų. Dirbančiųjų įmokos, administruojamos „Sodros“, arba pagrindinė PSDF biudžeto dalis sieks 2,9 mlrd. eurų – 9,9 proc. daugiau nei 2025 metais (95 proc. visų pajamų). Valstybės biudžeto asignavimai sieks 188,234 mln. eurų (4,4 proc. visų PSDF pajamų).
Daugiau nei 1,1 mlrd. eurų sieks valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus gyventojus. Prognozuojamas jų skaičius sieks virš 1,4 mln., už kiekvieną jų valstybė mokės 11 proc. daugiau nei šiemet – 780,69 euro per metus (2025 metais – 703,6 euro). Vidutinė dirbančiojo įmoka, numatoma, sieks 2168 eurus.
