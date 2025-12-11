Kas keičiasi priimtame 2026-ųjų PSDF biudžete

Už jį balsavo 82 Seimo nariai, prieš – 17, susilaikė 18 parlamentarų.
Dirbančiųjų įmokos, administruojamos „Sodros“, arba pagrindinė PSDF biudžeto dalis sieks 2,9 mlrd. eurų – 9,9 proc. daugiau nei 2025 metais (95 proc. visų pajamų). Valstybės biudžeto asignavimai sieks 188,234 mln. eurų (4,4 proc. visų PSDF pajamų).
Daugiau nei 1,1 mlrd. eurų sieks valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus gyventojus. Prognozuojamas jų skaičius sieks virš 1,4 mln., už kiekvieną jų valstybė mokės 11 proc. daugiau nei šiemet – 780,69 euro per metus (2025 metais – 703,6 euro). Vidutinė dirbančiojo įmoka, numatoma, sieks 2168 eurus.
Pagrindinę išlaidų dalį sudarys lėšos sveikatos priežiūros paslaugos – daugiau kaip 3 mlrd. eurų, vaistai ir medicinos pagalbos priemonėms – 836,8 mln. eurų, sveikatos programos ir kitos išlaidoms – 235,7 mln. eurų, PSD sistemos veiklai – beveik 44,3 mln. eurų.
PSDF biudžeto rezervas 2026-ųjų sausio 1-ąją bus 880,475 mln. eurų.
Naujausi komentarai