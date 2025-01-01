Seimas nusprendė ilginti šias nedarbo išmokas

Seimas vienbalsiai – pritarus 99 parlamentarams priėmė tokias Nedarbo socialinio draudimo įstatymo pataisas, kuriomis ketinama sugriežtinti išmokų mokėjimą.
Pataisas parengusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigė taip siekianti ilgiau išsaugoti žmones darbo rinkoje, kad jie nesinaudotų priešlaikinės pensijos parama, taip pat užkardyti piktybinės bedarbystės atvejus.
Nedarbo išmokos mokėjimas nuo kitų metų liepos bus pratęstas dar keturis mėnesius – nuo 11-os iki 15-os – bedarbiams, kuriems iki senatvės pensijos yra likę ne daugiau kaip penkeri metai, jeigu jiems nepaskirta išankstinė pensija ir jie turi bent 20 metų socialinio draudimo stažą.
Prognozuojama, kad ilgesnę išmoką kasmet galėtų gauti apie 11,4 tūkst. priešpensinio amžiaus bedarbių.
Taip pat bus sumažinta išmokos dalis nuo 23,27 proc. iki 15 proc. minimalaus mėnesio atlyginimo (MMA) ir kartu padidinta kintamos dalies įtaka: 1–3 išmokos mokėjimo mėnesį ji bus45 proc. proc. vidutinių mėnesinių pajamų (dabar 38,79 proc.), 4–6 mėnesį – 35 proc. (dabar 31,03 proc.), 7–9 mėnesį – 25 proc. (dabar 23,27 proc.).
Be to, bus įvestas minimalus išmokos dydis – 5 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai (šiemet BSI dydis siekia 70 eurų). Dabar mažiausia išmoka yra pastovios dalies dydžio – 23,27 proc. MMA (241,54 euro).
Maksimalus išmokos dydis augs nuo 58,18 proc. iki 70 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio (VDU).
Taip pat nustatytomas minimalų 12 mėnesių nedarbo stažą per paskutinius 24 mėnesius (vietoje paskutinių 30 mėnesių) teisei į išmoką gauti.
Išmoka bus skiriama, jei dėl jos būtų kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo tapimo bedarbiu.
