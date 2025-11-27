Seimas pritarė išmokoms ir šiuo atveju

Tokią idėją palaiko ir Vyriausybė.
Parlamentas vienbalsiai – 109 balsais priėmė tai numatančias Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo pataisas.
Pasak iniciatorių, mirus darbdaviui darbo santykių pabaiga būna nulemta objektyvių, nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių, todėl tai padidintų darbuotojų socialinę apsaugą.
Idėjos autorių teigimu, atvejų, kai žmonės netenka darbo dėl darbdavio mirties, kasmet yra iki dešimties, o tokiems asmenims iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo reikėtų apie 23 tūkst. eurų per metus.
Šiuo metu ilgalaikio darbo išmoka mokama, jeigu darbuotojas iš darbo atleidžiamas darbdavio iniciatyva be jo kaltės arba jo bankroto atveju.
