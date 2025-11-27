 Seimas pritarė išmokoms ir šiuo atveju

Seimas pritarė išmokoms ir šiuo atveju

2025-11-27 11:32
BNS inf.

Seimas ketvirtadienį pritarė opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ siūlymui nuo kitų metų mokėti ilgalaikio darbo išmoką, kai darbo sutartis pasibaigia mirus darbdaviui.

Seimas pritarė išmokoms ir šiuo atveju
Seimas pritarė išmokoms ir šiuo atveju / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Tokią idėją palaiko ir Vyriausybė.

Parlamentas vienbalsiai – 109 balsais priėmė tai numatančias Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo pataisas.

Pasak iniciatorių, mirus darbdaviui darbo santykių pabaiga būna nulemta objektyvių, nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių, todėl tai padidintų darbuotojų socialinę apsaugą.

Idėjos autorių teigimu, atvejų, kai žmonės netenka darbo dėl darbdavio mirties, kasmet yra iki dešimties, o tokiems asmenims iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo reikėtų apie 23 tūkst. eurų per metus.

Šiuo metu ilgalaikio darbo išmoka mokama, jeigu darbuotojas iš darbo atleidžiamas darbdavio iniciatyva be jo kaltės arba jo bankroto atveju.

Šiame straipsnyje:
išmokos
mirus darbdaviui
socialinės garantijos darbuotojams
Seimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų