Savivalda nuo kitų metų turės daugiau finansinio savarankiškumo

Jai savivaldybių biudžetų rodikliai dėl skolinimosi pablogėtų, jos per dvejus metus turės juos atstatyti. Kitu atveju vėlesniais metais jos negalėtų lanksčiau skolintis.

Už tokias Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pataisas penktadienį balsavo 108 Seimo nariai, prieš nebuvo, o susilaikė du.

Pasak finansų ministrės Gintarės Skaistės, 2021-2027 metais savivalda turės prisidėti prie ES finansuojamų projektų apie 377 mln. eurų – tokią sumą ji galės pasiskolinti. Anot jos, tai yra viena iš sisteminių Vyriausybės reformų.

„Valstietis“ Valius Ąžuolas piktinosi, kad finansų ministrė naują tvarką vadina reforma. Pasak jo, per tą laiką, kol buvo priimtas šis sprendimas, sužlugdyta projektų už 500 mln. eurų.

„Negana to, dabar savivaldybes nuvarėte į bankus skolintis už 4-5 proc., kai tuo tarpu per VIP (Valstybės investicijų programą – BNS) galėjote kiekvienais metais po 100-200 mln. eurų naudojant finansų inžineriją, europinius pinigus be palūkanų, be procentų duoti savivaldybėms skolintis ir vykdyti projektus“, – kalbėjo V. Ąžuolas.

„Darbietis“ Viktoras Fiodorovas įsitikinęs, kad pataisos savivaldybėms atsiveria kur kas daugiau galimybių.

„Nors ir vėluodami, bet suteiksime savivaldybėms galimybes skolintis toms idėjoms, kurios šiandien reikalingos savivaldai, išspręsti toms problemoms, kurios jau yra įsisenėjusios“, – teigė V. Fiodorovas.

„Prasidedant naujai ES investavimo perspektyvai savivaldybės turės galimybę lanksčiau skolintis svarbių investicinių projektų įgyvendinimui. Turint omenyje išliekantį neapibrėžtumą ir lėtėjantį ūkio augimą, efektyvus ir nenutrūkstamas investicijų įgyvendinimas yra vienas iš ekonomikos skatinimo variklių“, – pranešime sakė G. Skaistė.

Pasak Finansų ministerijos, savivaldai kartu sudaroma galimybė per kelerius metus sukaupti lėšų dideliems investicijų projektams – atsiras didesnės daugiamečio biudžeto planavimo galimybės.

Skolos ir garantijų limitus bus galima skaičiuoti ne tik nuo gyventojų pajamų mokesčio pajamų, bet nuo visų savarankiškų savivaldybės pajamų. Šie limitai nekeičiami, tačiau perkeliami iš kasmetinio biudžeto rodiklių įstatymo į konstitucinį įstatymą.

Taip pat numatoma atsisakyti perteklinio savivaldybių fiskalinės drausmės reguliavimo dėl trumpalaikių įsiskolinimų ribojimo, kartu numatant būtinybę ištaisyti pažeidimus, nuokrypį nuo balanso kompensuojant per dvejus metus.