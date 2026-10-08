Seimas svarstys, ar iki 24 val. sutrumpinti elektros sutrikimų kompensavimo slenkstį

Už tokias Elektros energetikos įstatymo pataisas po pateikimo ketvirtadienį balsavo 57 Seimo nariai, 12 susilaikė. Toliau pakeitimai bus svarstomi gruodžio 10-ąją.
Kaip sakė pataisas pristatęs socialdemokratas Tomas Martinaitis, bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) vadovybė turi prisiimti atsakomybę, kad po 24 val. elektra būtų atstatyta vartotojams, kuriems jos tiekimas nutrūktų dėl įvairių gamtos stichijų ar kitų veiksnių.
„Kaip įmanoma greičiau padaryta. O jeigu to nebus galima padaryti, tuomet mokėkime kompensacijas ir prisiimkime atsakomybę kaip valstybė žmonėms už paslaugą, už kurią jie moka didžiulius mokesčius, kad ją gautų tinkamai. Koks tas procesas, kaip jį užtikrinti, tai jau turėtų prisiimti įmonės vadovai, organizuodami procesus ir darbą“, – Seimo posėdyje teigė politikas.
T. Martinaičio teigimu, 24 val. terminas nėra per trumpas: „Latvijoje ir Lenkijoje 24 val. jau galioja šiandien. Tuo tarpu Skandinavijos šalyse – Suomijoje, Švedijoje, yra netgi dar ambicingesnis – 12 val. laikotarpis“.
Be to, siūloma numatyti būtinų bei pagrįstų tiesioginių išlaidų gyventojams atlyginimo tvarką: „Šiuo atveju VERT (Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – BNS) turi pasakyti aiškias ribas, kokios išlaidos yra galimos ir kokie yra kompensuojami dydžių limitai.“
„Valstietis“ Valius Ąžuolas pasiūlė atkurti ESO centrus rajonuose – tada būtų didesnės galimybės greičiau atstatyti elektros tiekimą.
„Specialistai turėtų visą reikiamą techniką ir greičiau atstatytų elektrą“, – teigė jis.
Vitalijus Šeršniovas mano, kad pataisos bus paskata tokiems centrams vėl pradėti veiklą.
T. Martinaitis apgailestavo, kad po 2024-ųjų audros buvo planuota investuotoi į elektros tiekimo sistemos atsparumą, tačiau taip nenutiko.
„Vis dėlto, ištikus naujai audrai vėl didžiulį skaičių žmonių paliko bėdoje“, – teigė parlamentaras, pabrėžęs, kad 2025 metais ESO investicijoms skyrė daugiau negu 360 mln. eurų.
BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų. Paskutiniams elektra buvo vėl tiekiama po trijų savaičių.
ESO gyventojams dėl audros padarinių jau išmokėjo daugiau nei 0,5 mln. eurų kompensacijų.
Dabar galiojantį 72 val. terminą Seimas nustatė dar 2022 metais ir kartu numatė, kad nuo 2027 metų įsigalios 48 val. riba.
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