Seime liko paskutinis balsavimas dėl kanapių produktų

Pluoštinių kanapių įstatymo pataisoms Seimas po svarstymo ketvirtadienį pritarė: už buvo 59 Seimo nariai, prieš – vienas, o susilaikė devyni.
Pakeitimais siūloma leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichiką veikiančio tetrahidrokanabinolio (THC) kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje, jis nebūtų skirtas naudoti Lietuvoje.
Kaimo reikalų komiteto pirmininkas „valstietis“ Bronis Ropė teigė, kad pataisos leis verslui gaminti eksportui skirtus gaminius.
Tuo metu Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas aiškino, kad pakeitimus parengė lobistai: „Ne pinigus atneš įstatymas, o problemas.“
Pataisas siūloma priimti skubiai, nes verslas jau turi sutartis su užsienio šalimis, tačiau negali jų vykdyti, nes Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas laikėsi pozicijos, kad Lietuvoje negalima gaminti eksportui, jei THC koncentracija yra didesnė nei leistina pardavinėti šalyje.
Lietuvoje dabar leidžiama gaminti produktus iš kanapių, kuriuose THC koncentracija neviršija 0,2 proc., o tarpiniuose produktuose (kai gamybos metu susidarančios medžiagos, naudojamos tolesniam perdirbimui) – 0,3 proc.
Praėjusį lapkritį įsigaliojusios Pluoštinių kanapių įstatymo pataisos kanapių produkcijos gamintojams turėjo atverti duris eksportui, ypač tų gaminių, kurių THC koncentracija yra didesnė nei leidžiama ES – ši produkcija būtų tiekiama į trečiąsias šalis.
Tačiau tarp Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento bei kitų valstybinių institucijų ir verslo kilo ginčas: ar maksimalaus THC koncentracijos riba (0,2–0,3 proc.) taikoma tik Lietuvoje parduodamiems produktams, o eksportui būtų Lietuvoje leidžiami gaminti ir didesnės koncentracijos produktai.
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