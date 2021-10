Seime – planas, kaip sumažinti elektros, dujų, šildymo kainų augimą

Siekiant amortizuoti smarkiai augančias šilumos ir dujų kainas siūloma išdėstyti jų augimą iki penkerių metų, o stabdant elektros kainų augimą gyventojams – pusmečiui atidėti terminą pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją.

Galutinė reguliuojama elektros kaina vartotojams, nepasirinkusiems nepriklausomo tiekėjo, nuo kitų metų turėtų didėti 21 proc.

Dujų kaina virykles turintiems žmonėms kiltų iki 20 proc. (vietoj dabar prognozuojamų 51 proc.), dujomis šildantiems namus – iki 30 proc. (vietoj 83 proc.).

Be to, šilumos gamintojams bus leista didesnę dalį gamtinių dujų įsigyti ne per biržą, o tiesiogiai iš dujų tiekėjo. Šiuo metu per biržą jie privalo įsigyti ne mažiau kaip 50 proc. dujų metinio poreikio.

Dabar numatyta, kad didesni elektros vartotojai (per metus suvartojantys 1-5 tūkst. kWh) – daugiausia daugiabučių gyventojai – nepriklausomą tiekėją turi pasirinkti iki gruodžio vidurio. Nieko nekeičiant elektra, priklausomai nuo pasirinkto tiekėjo ir plano, nuo sausio jiems galėtų brangti iki 50 proc.