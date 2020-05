Seimas ėmėsi prezidento siūlymo dėl papildomų išmokų vaikams

Seimas ketvirtadienį ėmėsi prezidento Gitano Nausėdos siūlymo dėl papildomų išmokų vaikams, siekiant pagerinti šeimų padėtį per koronaviruso epidemiją ir per didesnį vartojimą paskatinti ekonomiką.

„Tarp pandemijos padariniams jautriausių ir pažeidžiamiausių grupių yra ne tik dirbantieji, bedarbiai, pensininkai, neįgalieji, kuriems jau esate priėmę tam tikras pagalbos priemones, bet ir vaikus auginančios šeimos, ypač daugiavaikės, nepasiturinčios ir auginančios vaikus su negalia“, – pristatydamas projektą sakė prezidento patarėjas ekonomikai Simonas Krėpšta.

Prezidentas siūlo šeimoms išmokėti vienkartinę 120 eurų išmoką už vaiką, o daugiavaikėms, nepasiturinčioms šeimoms ir auginančioms vaiką su negalia – 200 eurų išmoką, šiuos pinigus pervedant iki liepos 31 dienos.

Už tokį įstatymo projektą po pateikimo balsavo 80 Seimo narių, prieš buvo keturi ir susilaikė devyni parlamentarai. Toliau jis bus svarstomas Seimo komitetuose. Seimo salėje projektas turėtų būti svarstomas birželio 2 dieną.

Šalies vadovas prašė projektą svarstyti ypatingos skubos tvarka, tačiau parlamentas skubai nepritarė, taip pat dėl projekto paprašyta Vyriausybės išvados.

„120 eurų vienkartinę išmoką gautų daugiau kaip 507 tūkst. vaikų arba 330 tūkst. šeimų, 200 eurų vienkartinę išmoką gautų vaikai su negalia, augantys daugiavaikėse ir nepasiturinčiose šeimose, tai pagerintų 134 tūkst. vaikų arba 60 tūkst. šeimų padėtį“, – pristatydamas projektą sakė S. Krėpšta.

Anot prezidento patarėjo, šis siūlymas atsieis 72 mln. eurų, kurie būtų išmokami iš valstybės biudžete pasiskolintų lėšų, kaip ir kitos valstybės subsidijos ir išmokos COVID-19 pandemijos metu.

Prezidento siūlymas dėl išmokų vaikams yra šalies vadovo teikiamo didesnio paramos paketo dalis, tačiau ketvirtadienį pateiktas tik šis vienintelis, nes dėl kitų projektų nebuvo Seimo teisininkų išvados.

Didžiausios Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos lyderis Ramūnas Karbauskis komentuodamas prezidento siūlymus žurnalistams žadėjo palaikyti išmokas vaikams, tačiau kritikavo prezidento komandą, projektus pateikusią posėdžio išvakarėse.

Dauguma politikų remia papildomus vaiko pinigus, nors kai kurie kritikai teigia, kad jie nebūtinai sugrįš į ekonomiką per vartojimą, be to, papildomus pinigus gaus ir dideles pajamas turintys žmonės, kuriems tokio poreikio nėra.