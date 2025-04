Seime – siūlymas didinti vėjo ir saulės parkų vystytojų kompensacijas gyventojams

Siūloma nuo 15 proc. iki 30 proc. padidinti vadinamosios gamybos įmokos dalį, skiriamą šalia, iki 2 kilometrų (vietoj 5 km dabar) nuo elektrinių gyvenantiems žmonėms.

Be to, bendruomenių organizacijoms siūloma skirti 70 proc. (vietoje 85 proc.) įmokos dalį, jei jos yra iki 5 km atstumu nuo elektrinių, nepriklausomai nuo to, ar jos yra toje pat savivaldybėje, ar gretimoje.

Dabar kitoje savivaldybėje esančios bendruomenės gali gauti įmokas, jei jos nuo elektrinės nutolusios iki 15 km.

Gamybos įmokos administravimą, be kita ko, siūloma pavesti bendruomenes vienijančioms organizacijoms, o ne valstybės įmonei.

Siūloma griežtinti projektų atrankos tvarką, reikalaujant seniūnijos, gamintojo patvirtinimo ir turto naudojimo bent 10 metų.

Tokias Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisas teikia „Nemuno aušros“ frakcija, dalis Mišriai Seimo narių grupei priklausančių parlamentarų bei demokratas Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika.

„Būtina koreguoti gamybos įmokos skyrimo proporcijas ir naudojimo tvarką, kad didžiausios lėšų dalys būtų paskirstytos tiems, kurie tiesiogiai patiria elektrinių kaimynystės poveikį – vietos gyventojams ir bendruomenėms“, – sakoma pataisų aiškinamajame rašte.

Teigiama, kad esama atvejų, kai fiktyviai įsisteigiančios organizacijos gauna lėšas, nors neturi jokio realaus ryšio su elektrinių aplinka ir vietos bendruomenių gyvenimu.

„Pinigų valdymas turi būti perduotas pačioms bendruomenėms, o ne valstybės institucijai“, – tvirtina pataisų autoriai.

Dabar gamybos įmokos lėšos paskirstomos taip: 15 proc. – gyvenantiems iki 5 km atstumu nuo elektrinių, 85 proc. – bendruomenių organizacijoms, tačiau nereikalaujama, kad jų veikla būtų geografiškai susijusi su elektrine.

Pataisų iniciatoriai sako, kad tokia tvarka ydinga, nes leidžia lėšas skirti tolimesnėms ar net formaliai įsteigtoms organizacijoms, kurios neturi realaus ryšio su vietos bendruomene.