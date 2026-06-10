Seimo komitetas: lengvatinis gazolių akcizas tik pieno kooperatyvams neprieštarauja Konstitucijai

Už tai, kad pataisos prieštarauja Konstitucijai, balsavo trys komiteto nariai, prieš buvo du, o susilaikė penki. Dabar jos bus teikiamos Seimui.
Daliai komiteto narių kilo abejonių, kad tokia pataisa gali prieštarauti Konstitucijai, nes išimtis numatyta tik kooperatyvams, surenkantiems žaliavinį pieną. Įžvelgta ir valstybės pagalbos vienam sektoriui galimybė.
Žemės ūkio ministras Andrius Palionis komitete teigė, kad ministerija pritaria paitaisoms, nes norima kooperatyvams padėti atpiginti pieno surinkimą: „Pienas yra specifinis produktas, nes yra gendantis, jo negalima sandėliuoti, kaip grūdų. Norime kooperatyvams padėti susimažinti pieno surinkimo sąnaudas.“
A. Palionio teigimu, tokia tvarka būtų taikoma tik Lietuvoje pagamintam pienui.
Komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas abejojo, ar teisinga lengvatinį tarifą taikyti tik pieno kooperatyvams, nes yra ir daugiau greitai gendančių produktų: „Tokių produktų yra ir daugiau, pavyzdžiui, žuvys, vėžiagyviai, kiaušiniai, mėsa“.
Teisės ir teisėtvarkos komitetas pataisas vertina, kai parlamento teisininkai įspėja, kad jos gali prieštarauti Konstitucijai. Jeigu komitetas to neįžvelgia, pakeitimai teikiami Seimui.
Pataisos numato, kad pieno kooperatyvų nariams būtų taikomas specialus lengvatinis akcizas, koks galioja ir kurui, skirtam žemės ūkio produktų gamybai: jį sudaro pastovioji dalis – 10 eurų už 1 tūkst. litrų, ir kintamoji, arba saugumo dedamoji – 25 eurai.
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