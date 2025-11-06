Seimo narių automobilių išlaidos stebina

Socialdemokratas, Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas pernai už 470 eurų įsigijo žiemines padangas automobiliui – savo nuosavai transporto priemonei. 600 eurų išleido jos priežiūrai, tada savo mašiną pardavė. Išsinuomojo naują automobilį.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Dabar nuomoju automobilį, kuris tikrai ekonomiškas ir paprastesnės klasės“, – šnekėjo K. Vilkauskas.
K. Vilkauskas, paklaustas, kokį automobilį vairuoja, atsakė: „Škoda.“
„Ir į darbą, ir į sodą tu važiuosi tik su „Škoda“, – „KK2“ komandai sakė Kultūros komiteto pirmininkas.
K. Vilkauskas sakė, kad jo asmeninis automobilis byrėjo ir barškėjo.
„Keliuku važiavau ir pažeidžiau bamperį, visą priekį, tai draudimas apmokėjo“, – tvirtino K. Vilkauskas.
Tiesa, už parlamentines lėšas suremontavęs savo automobilį ir jį pardavęs, Seimo kanceliarijai grąžino 600 eurų.
„Tie 600 eurų yra tik franšizė, ją ir grąžinau“, – sakė K. Vilkauskas.
K. Vilkauskas pasakojo, kad avariją padarė būdamas blaivas.
Seimo narys gali už parlamentines lėšas nuomotis automobilį arba gali naudotis savuoju ir jį už tuos pačius pinigus remontuoti. Tačiau yra keli Seimo nariai, kurie pasiremontuoja ir savo mašinas, ir tuo pačiu automobilius nuomojasi. Tai socialdemokratas Saulius Luščikas, „aušrietis“ Saulius Bucevičius, „aušriečių“ vicepirmininkas Tadas Sadauskis bei Vitalijus Šeršniovas.
S. Luščikas pernai lapkritį beveik 400 eurų išleido automobilio „Nissan“ aptarnavimui. Gruodį pirko naujas žiemines padangas. Sausį apmokėjo antro automobilio metinį draudimą, o jau šių metų vasarį išsinuomojo trečią automobilį.
„Pravažiuoju per mėnesį turbūt mažiausiai 4 000 kilometrų. Tai įsivaizduojate, kas liktų iš automobilio per ketverius metus? Nieko neliktų, vien dėl to išsinuomojau, atidaviau“, – „KK2“ komandai aiškino S. Luščikas.
S. Bucevičius pernai gruodį Seimo kanceliarijai pateikė asmeninio automobilio priežiūros sąskaitą, siekiančią 600 eurų, o jau po mėnesio išsinuomojo kitą automobilį.
„Tuo metu dar gruodžio mėnesį neturėjau nuomos pagrindu automobilio. Ar aš kažką neteisėto padariau?“ – klausė S. Bucevičius.
T. Sadauskis praėjusio gruodžio paskutinę savaitę Seimo kanceliarijai pateikė 600 eurų sąskaitą už nuosavo automobilio „Citroen“ remontą. Po poros mėnesių, kovą, mokesčių mokėtojai jau gavo susimokėti už automobilio „Škoda Octavia“ nuomą.
„Tai natūralu – jeigu būčiau susiremontavęs grynai prieš nuomą, tai galbūt ir galėtume kelti klausimus, bet kadangi aš remontavau gruodžio mėnesį, o naują automobilį pasiėmiau kovo mėnesį, tai dar du mėnesius važinėjau su savo. Tai ką, man važinėti su sugedusiu, su blogais stabdžiais? Tikrai ne“, – tikino T. Sadauskis.
V. Šeršniovas pernai gruodį pusiau už parlamentines, pusiau už savo lėšas remontavo asmeninį automobilį „Subaru Forester“. To paties mėnesio pabaigoje jau išsinuomojo naują.
„Todėl, kad aš važinėjuosi su tokiu senu, papuvusiu „Forester’iu“. Man su juo viskas gerai – keturiais ratais varomas automobiliukas, aš prie jo pripratęs buvau. Tačiau sako: „Tu jau dabar Seimo narys, nelabai gražiai čia atrodai, blogai pozicionuoji.“ Tai pasiūlė čia variantą, kad labai nebrangiai galima išsinuomoti kitą automobilį“, – šnekėjo V. Šeršniovas.
Dabar Vitalijus turi du automobilius – vieną savo „Subaru“, kitą – nuomojamą „Toyota RAV4“.
V. Šeršniovas teigė, kad čia jau trečias jo automobilis.
„Mums, Seimo nariams, sudarytos tokios geros sąlygos, kad geriau net neerzinti žiūrovų. Už šį automobilį ir ankstesnius du, nes jau trečią automobilį čia man metų bėgyje davė, moku po 600 eurų. Jis – jau senas, jeigu yra nuvažiavęs daugiau nei 10–15 tūkstančių kilometrų. Iki penkiolikos tūkstančių – viskas, jau pasenęs automobilis, duoda naujesnį“, – nurodė V. Šeršniovas.
Vitalijus naujesnį automobilį nuomojasi grynai dėl prestižo.
„Šiuo važinėju į visokius renginius arba kai būnu kostiumą užsidėjęs, o asmeniniu „Forester’iu“ važinėju į bekeles, sunkiau prieinamas vietas“, – „KK2“ komandai aiškino V. Šeršniovas.
V. Šeršniovas, paklaustas, kaip apsirengęs važinėja nuosavu automobiliu, atsakė: „Dažniausiai dėvėdamas džinsais, aš labai mėgstu džinsus.“
Yra ir dar gudresnių seimūnų. Kai kurių Seimo narių kanceliarijoje pateiktose sąskaitose atsirado žmonų ar vyrų vardai ir pavardės.
Pavyzdžiui, automobilį „Mazda CX-60“, kurio nuoma per mėnesį – 1 100 eurų, nuomojasi „aušrietis“ Vytautas Jucius. Nuomos sutartyje nurodyta, kad „Mazdą“ vairuoti gali ir Vytauto žmona.
„Nurodžiau nieko nepagalvojęs, ar reikėtų į servisą automobilį nuvaryti. Šiaip žmona turi savo automobilį ir šiuo automobiliu naudojuosi tik aš vienas“, – tvirtino „KK2“ komandai V. Jucius.
V. Jucius, paklaustas, ar žmona niekada nevažiuoja, atsakė: „Kol kas dar nebandė, ateityje nežinau.“
Socialdemokratė Rasa Budbergytė mokesčių mokėtojų pinigais apmoka nuo savo „Volkswagen Touareg“ automobilio priežiūrą ir kažkodėl dar apie 700 eurų per metus išleidžia sutuoktinio Rolando Galvėno automobilio draudimams.
„Žiūrėkit, dabar labai aiškiai pasakau. Šeima turi du automobilius – vienas yra lizinguojamas, tai reiškia, kad draudimo kaštai įeina į lizingo kainą. Tai darome iš asmeninių lėšų. Kitas automobilis, kuris yra šeimos automobilis ir registruotas vyro vardu, draudžiamas iš parlamentinių lėšų“, – aiškino R. Budbergytė.
Seimo narė Rasa tikino, kad jokių pažeidimų nepadarė.
R. Budbergytė į klausimą „Galbūt nereikia taip daryti, kad žmonėms nekiltų klausimų?“, atsakė: „Kuria prasme nereikia taip daryti? Ar man su kosminiu laivu skristi? Ir užsiregistruoti tą kosminį laivą savo vardu?“
„Žodžiu, aš nepadariau nieko blogo, niekuo nepiktnaudžiavau“, – tvirtino R. Budbergytė.
Bent kelių automobilių priežiūrai parlamentines lėšas naudoja Saulius Čaplinskas, Bronis Ropė, Česlavas Olševskis, Ričardas Juška, Artūras Skardžius, Valius Ąžuolas.
„Aš turiu dar ir daugiau automobilių, bet du naudoju parlamentinei veiklai“, – „KK2“ komandai kalbėjo B. Ropė.
B. Ropė, paklaustas, kodėl du, atsakė: „Šiandien atvažiavau su vienu, o antradienį atvažiuosiu su kitu. Vieną sykį išeinu – ir vieno automobilio padanga nuleista.“
B. Ropė pasakojo, kad taip buvo jau porą kartų.
O S. Čaplinskui dviejų automobilių reikia gyvenant sostinėje. Jis iš parlamentinių lėšų prižiūri automobilius BMW ir „Peugeot“. Tam yra išleidęs apie 1 600 eurų.
S. Čaplinskas, į klausimą, ar turi du automobilius, atsakė: „Tik du.“
Seimūnai sako, kad automobilių reikia darbui, važiuoti pas rinkėjus, į Seimą.
„Rinkėjai puikiai supranta situaciją. Merai irgi atvažiuoja su savivaldybės automobiliu, juos atveža savivaldybės vairuotojas. Seimo narys atvažiuoja pats“, – nurodė D. Jakavičius.
