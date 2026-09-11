Šeimoms – beveik milijardo eurų siurprizas

Valdžia jau kurį laiką suka galvas, kaip ištraukti Lietuvą iš demografinės duobės. Anksčiau I. Ruginienė buvo užsiminusi, kad rengia siurprizą. Tiesa, ketvirtadienį staigmena buvo pristatyta – tai devynių priemonių šeimos stiprinimo paketas, kurio vertė siekia beveik milijardą eurų.
Didžiausia paketo dalis, t. y. beveik 400 mln. eurų, būtų skiriama nemokamam vaikų maitinimui. Planuojama, kad nemokamus pietus mokyklose gautų visi vaikai iki 10 klasės.
Žadama didinti ir vaiko priežiūros išmokas, kad gimus vaikui šeima prarastų kuo mažiau pajamų.
Šiuo metu vaiką pusantrų metų namuose prižiūrintys tėvai gauna 60 proc. buvusio atlyginimo. Pagal siūlomą modelį būtų mokama visa buvusi alga.
Vaiką dvejus metus auginantys tėvai pirmaisiais metais šiuo metu gauna mažiau nei pusę ankstesnio atlyginimo, o antraisiais – maždaug trečdalį. Šias išmokas taip pat ketinama gerokai didinti.
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Diskutuojama ir apie vaiko priežiūros išmokų lubų keitimą. Šiuo metu, nepriklausomai nuo buvusio atlyginimo dydžio, didžiausia valstybės mokama išmoka siekia apie 3 tūkst. eurų.
„Kilo diskusija, ar nereikėtų grįžti prie to modelio, kuris buvo praeityje, kai išmokų lubos tiesiog neegzistavo. Numatant saugiklius, kad nebūtų piktnaudžiaujama, galima imti kelių metų užmokesčių medianas“, – sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Daugiau dėmesio žadama skirti ir vaikų užimtumui per mokinių atostogas. Dirbantiems tėvams, neturintiems kur palikti vaikų, būtų skiriama beveik 400 eurų. Juos šeima galėtų panaudoti auklei ar stovyklai.
Negana to, numatyta parama ruošiant pradinukus į mokyklą. Šiuo metu tokią pagalbą gauna tik nepasiturinčios šeimos, tačiau ją planuojama išplėsti. Norint gauti paramą reikėtų pateikti pirkinius patvirtinančius čekius.
„Kas nori piktnaudžiauti, sukčiauti, mes tam būsime pasiruošę“, – neslėpė I. Ruginienė.
Viena didžiausių jaunų šeimų problemų – būstas. Šiemet valstybės parama pirmajam būstui baigėsi vos per dešimt minučių, tad dalis žmonių net nespėjo prisijungti prie sistemos.
„Žiurkių lenktynės buvo įvestos praėjusioje Vyriausybėje. Kas pirmas paspaudė, tam pasisekė, o kas nespėjo, tam liko nusivylimas. Tai pagaliau baigsis“, – tvirtino „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius.
Pirmojo būsto finansavimui ketinama skirti 67 mln. eurų.
Be to, pakete numatytos ir didesnės ligos išmokos, kai serga vaikas bei papildomos pensijų garantijos.
Valdžia planuoja finansiškai skatinti ir emigrantus grįžti į Lietuvą. Bent penkerius metus užsienyje gyvenusiems ir į Lietuvą sugrįžusiems žmonėms būtų mokama speciali išmoka. Pusė jos būtų išmokama iš karto, o kita pusė – po metų. Šiai priemonei numatyta apie 8 mln. eurų. Vis dėlto tokio masto pažadai kelia klausimų dėl finansavimo.
„Vien šiandien mūsų visos valstybės skolos aptarnavimui reikia 1,1 mlrd. eurų“, – teigė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Premjeras tikino, kad šeimos paketas bus derinamas prie valstybės finansinių galimybių.
„Biudžetas, „Sodros“ rezervas, ekonomikos augimas – kiek mums tai leis“, – komentavo M. Sinkevičius.
Kitų metų valstybės biudžeto prioritetais įvardijamos šeima ir gynyba. Vis dėlto premjeras pripažino, kad vien pinigais gimstamumo problemos išspręsti nepavyks, todėl prie demografinės situacijos gerinimo turės prisidėti visos ministerijos.
Planuojama, kad su šeimos stiprinimo paketu susijusias įstatymų pataisas Seimas priims jau šį rudenį.
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