Šeštadienis – paskutinė diena nuo liepos sudaryti sutartis su nepriklausomais tiekėjais

Šeštadienis yra paskutinė diena 1–5 tūkst. kilovatvalandžių elektros per metus suvartojantiems buitiniams vartotojams nuo liepos mėnesio sudaryti sutartis su nepriklausomais tiekėjais.

To nepadariusiems, „Elektros skirstymo operatorius“ (ESO) laikinai teiks garantinio tiekimo paslaugą, o jos kaina bus 25 proc. didesnė nei praėjusio mėnesio vidutinė biržos kaina. Be to, teks papildomai mokėti už elektros persiuntimą ir su tuo susijusias paslaugas.

„Visi, kurie nepasirinks nepriklausomo tiekėjo laiku, pateks į garantinį tiekimą – ESO suteiks elektrą, aptarnaus gyventojus, juos informuos apie tai, kad jie gauna šią paslaugą ir kokie žingsniai jų laukia atsiskaitant. Taip pat priminsime, kad išlieka pareiga pasirinkti nepriklausomą tiekėją“, – BNS sakė ESO atstovas Paulius Kalmantas.

Jo teigimu, apie gaunamą garantinio tiekimo paslaugą vartotojai bus informuojami nuo liepos mėnesio.

Nepriklausomą elektros tiekėją vartotojai galės rinktis ir toliau, tačiau pasirašę sutartis vėliau nei šeštadienį, elektrą iš jo galės gauti tik nuo rugpjūčio.

„Nepasirinkus laiku nepriklausomo tiekėjo, jį bus galima rinktis ir kitą pirmadienį, ir liepą ar rugpjūtį – pasirinkti reikia ir galima tą daryti bet kada. (...) Tačiau einamojo mėnesio 18 diena yra ta data, iki kurios pasirinkus nepriklausomą tiekėją jo paslaugas galima gauti nuo kito mėnesio“, – aiškino P. Kalmantas.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) duomenimis, nepriklausomo tiekėjo penktadienį vis dar buvo nepasirinkę 177,1 tūkst., arba 23,9 proc. antrojo etapo vartotojų.

Vyriausybės sprendimu nuo liepos iki gruodžio pabaigos už elektrą buitiniams vartotojams bus dengiama iki 9 centų už kilovatvalandę, o minimalus standartinis elektros tarifas, žemiau kurio nebus kompensuojama elektros kaina, sieks 24 centus už kilovatvalandę. Subsidija bus taikoma ir garantinio tiekimo paslaugą gaunantiems vartotojams.