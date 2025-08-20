Ar leidžiama parduotuvėje prieš perkant paragauti vaisių?

– Ar galima, pavyzdžiui, paragauti slyvą ar vynuogę prieš dedant į krepšelį, kad įsitikintume, jog vaisius nėra rūgštus?
–Taisyklė yra paprasta. Kol prekė neįsigyta, natūralu, kad valgyti ar vartoti jos negalima. Na, o kai jau prekę įsigijote, kai jau susimokėjote, galite ir valgyti, ir ragauti, ir mėgautis, ar net sugrįžti įsigyti dar.
– Ar pasitaiko tokių atvejų, kad pirkėjai paragauja ko nors?
– Tokių situacijų pasitaikyti, žinoma, gali, tačiau jos yra labai, labai retos. Pirkėjai iš tiesų yra sąmoningi ir supranta, kad kol prekė neįsigyta, jos vartoti negalima. Kita pusė yra tokia, kad, jeigu paimtume slyvą ar vynuogę – ji bus neplauta. Grįžęs namo tą produktą vis tiek nuplauni, nusausini, nes mes parduodame šviežią produkciją – salotas, vaisius ir viską. Jeigu nėra nurodyta, kad prekė yra plauta, prieš vartojant ją reikėtų apdoroti.
– Kitas dalykas – gaivieji gėrimai, pavyzdžiui, vanduo. Mane labai troškina karštą vasarą, aš prasisuku buteliuką, gurkšteliu ir įsidedu tą buteliuką į krepšelį. O paskui prie kasos susimoku. Ar taip galima, ar jūs visgi nerekomenduojate?
– Na, rekomenduoti tikrai to negalėčiau. Žinoma, situacijų pasitaiko visokių. Pasitaiko, kad troškina, kad kas nors nugeria gurkšnelį vandens ir tiesiog paskui nueina prie kasos ir už tą buteliuką atsiskaito. Tokiu atveju nieko baisaus nebus – jūs už prekę atsiskaitėte, galite ją vartoti. Visgi yra ir kitokia situacija, kai žmonės prekę bando vartoti ir už ją neketina atsiskaityti. Čia yra didžioji problema. Svarbiausia, kad už prekę būtų atsiskaityta. Bet taisyklė visiems produktams oficialiai yra viena – kol prekė neįsigyta, kol nėra sumokėta, natūralu, kad jos valgyti ar gerti negalima.
– Ar jūsų darbuotojai yra radę lentynose nugertų buteliukų, už kuriuos žmonės piktybiškai nesusimokėjo?
– Ne, tokių piktybiškų situacijų, jei ir pasitaikytų, jos būtų labai retos. Kaip ir minėjau, yra didelis pirkėjų sąmoningumas. Gali pasitaikyti ir kitos prekės – išpakuoto saldainio popierėlis ar koks lukštas. Bet kokiu atveju apsaugos darbuotojai, parduotuvės darbuotojai ir vaizdo stebėjimo kameros fiksuoja situacijas. Jei pastebėtume piktnaudžiavimą, kad kas nors eina ir valgo parduotuvėje, būtų imtasi veiksmų. Bet čia labai norėčiau pabrėžti, kad pirkėjai iš tikrųjų yra sąmoningi ir tokių situacijų, kad ateitų į parduotuvę kaip į restoraną, nepasitaiko. Galime džiaugtis tikrai sąmoningais pirkėjais.
Toliau LNK žurnalistas pokalbį tęsė su „Maximos“ atstovu Titu Atraškevičiumi.
– Ar „Maximos“ prekybos tinkle pasitaiko dažnai, kad pirkėjai nesusimokėję paragauja ko nors, arba, pavyzdžiui, gurkšteli vandens ir tada už jį neatsiskaito?
– Iš tikrųjų negalėtume išskirti, kad tai yra problema ar kad tokie atvejai dažni. Iš tiesų tokie atvejai pasitaiko itin retai. Ir galima sakyti, kad žmonės yra supratingi, jie supranta, kad atvykę į prekybos centrą atvyksta apsipirkti. Prekybos centras, parduotuvė, nėra maitinimo įstaiga – tai tiesiog parduotuvė, į kurią žmonės ateina įsigyti prekių.
– O jūsų tinklo politika – jeigu aš prasuksiu buteliuką, gurkštelėsiu ir paskui sumokėsiu – ar tai yra toleruojama, ar veikiau netoleruojama? Kitas dalykas – anksčiau prekybos tinkluose būdavo sveriami riešutai, dabar jų nebėra. Sveriami saldainiai dar liko. Ar tai susiję su tuo, kad žmonės juos paragauja?
– Tai labiau susiję su higienos reikalavimais. Supakuoti riešutai laikomi higieniškiau. Galbūt ir pasitaikydavo, kad kas nors paragauja vieną ar kitą riešutą, bet tai nebuvo masinė problema, dėl kurios reikėjo atsisakyti sveriamų riešutų. Tai labiau siejama su noru užtikrinti higieną. Pavyzdžiui, jeigu žmogus pasimtų slyvą ar kitą vaisių – tai irgi nehigieniška, nes reikia parsinešus namo nuplauti, o tada vartoti. Kalbant apie gėrimus, gali pasitaikyti situacijų, kai žmonės atvyksta su vaikais, vaikai ištrokšta ir nori atsigerti. Tikrai nebus problema, jei truputį atsigers ir paskui nueis prie kasos bei susimokės. Tiesa, savitarnos kasose kartais dėl prekių svorio neatitikimo gali kilti klausimų, bet tą patvirtina kasininkas, ir galima toliau susimokėti už prekę.
– O jeigu sveriamų produktų skyriuje paprašysiu paragauti salotų ar kokio nors mėsos gabaliuko, kad įsitikinčiau, jog man patinka skonis?
– Vėlgi, reikia priminti, kad prekybos centras nėra turgus, kur kartais galima sutikti tokių paragavimų. Tokia praktika pas mus netaikoma. Nebent tai yra specialios degustacijos, kurios būna parduotuvėse tam specialiai paruoštos. Bet įprastai tokia tvarka netaikoma.
