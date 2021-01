Siekiant suvaldyti gamtos stichijų įtaką, ESO siūlo platinti miškų proskynas

Šią savaitę Lietuvą užklupus vienai didžiausių pūgų per pastaruosius kelis dešimtmečius, užfiksuota daugybė sudėtingų elektros tiekimo sutrikimų, dėl kurių keli šimtai tūkstančių vartotojų buvo likę be elektros. Pagrindinė to priežastis – nuo gausaus sniego virsdami medžiai ar nulūžusios šakos nutraukia elektros oro linijas. Todėl „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) Aplinkos ir Energetikos ministerijoms siūlo šalia elektros linijų šalinti tuos medžius, kurie yra aukštesni nei atstumas iki elektros linijų.