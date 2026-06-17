Šimkus: gyventojams yra grąžinta beveik trys milijardai eurų

„Gyventojams yra grąžinta beveik trys milijardai eurų – milžiniška suma. Ir labai gerai ją matyti kontekste, kas yra tie trys milijardai eurų. Tai yra trys procentai Lietuvoje sukuriamo bendrojo vidaus produkto – tai yra didžiulė suma, arba kitaip tariant, 6 proc. metinių disponuojamų pajamų“, – pristatydamas naujausias makroekonomines prognozes trečiadienį žurnalistams sakė Gediminas Šimkus.
Pasak jo, žmonių atsiimtos lėšos sušvelnins energetinės krizės poveikį ekonomikai.
„Jeigu darome prielaidą, kad vartojimui būtų skirta pusė–pusantro milijardo eurų, iš esmės makroekonomine prasme visiškai yra kompensuojamas neigiamas energijos kainų poveikis ekonomikai“, – teigė G. Šimkus.
LB vadovo teigimu, balandį išaugę ilgalaikio vartojimo prekių – elektronikos, baldų, kitų ne maisto produktų pardavimai reiškia, kad „dalis atsiimtų pinigų jau grįžta į ekonomiką“.
„Be jokios abejonės, tai yra teigiamas ir ekonomiką skatinantis impulsas, kuris visų pirma sutapo su tuo, kas vyksta Artimuosiuose Rytuose ir kokį tai turi neigiamą poveikį Lietuvos ekonomikai“, – žurnalistams sakė G. Šimkus.
Kaip rašė BNS, pensijų kaupimą pirmąjį ketvirtį nutraukė apie 550 tūkst. žmonių, arba beveik 40 proc. kaupiančiųjų, tuo metu liko kaupti apie 860 tūkstančių.
Pasak G. Šimkaus, iš antros pakopos fondų per pirmąją bangą Lietuvoje buvo atsiimta daugiau lėšų nei Estijoje per visą laikotarpį: „Tiesmukai lyginti su Estija tikrai negaliu ir tas lėšų atėjimas į ekonomiką išsitęs per laiką ir tai yra kur kas didesni pinigai negu Estijos atveju.“
LB duomenimis, 72 proc. (2,06 mlrd. eurų) gyventojų atsiimtų lėšų balandį buvo gyventojų sąskaitose, 16 proc. (450 mln. eurų) – išsigryninta, 3 proc. (80 mln. eurų) – skirta išankstiniam būsto paskolų grąžinimui, dar 3 proc. (80 mln. eurų) – išankstiniam vartojimo bei kitų paskolų grąžinimui, 1 proc. (30 mln. eurų) – įmokoms į trečiosios pensijų pakopos fondus ir investicinį gyvybės draudimą.
Dvejų metų galimybių langas pasitraukti iš kaupimo ir atsiimti lėšas atsivėrė šių metų pradžioje ir baigsis 2027-ųjų pabaigoje.
Iki šiol antroje pakopoje kaupė apie 1,45 mln. gyventojų, o bendras jų sukauptas turtas siekė apie 10,6 mlrd. eurų.
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