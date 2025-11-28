Šimonytė: galėtume palaikyti kitų metų biudžetą su viena sąlyga

„Dabar kol kas biudžete yra dalykų, kurie tikrai yra labai problemiški. (...) Bet jeigu atsitiktų taip, kad ponas Žemaitaitis („Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis – BNS) imtų terorizuoti socialdemokratus dėl biudžeto priėmimo, reikalautų mažinti krašto apsaugos finansavimą, tai kalbėti su socialdemokratais dėl vienokio ar kitokio biudžeto palaikymo visada galima“, – Žinių radijui penktadienį sakė I. Šimonytė.
Svarstymo metu biudžeto projektą neidealiu bei socialiai neteisingu vadinęs R. Žemaitaitis ragino labiau didinti valstybės tarnautojų bei statutinių pareigūnų atlyginimus, nemažinti asignavimų žemės ūkiui.
Dar anksčiau lapkritį jis pareiškė, jog jei nebus atsižvelgta į „aušriečių“ pasiūlymus, frakcija gali nepalaikyti biudžeto priėmimo.
Pasak I. Šimonytės, kitų metų biudžetas atitinka ekonomines realijas, tačiau yra problemiškų dalykų, pavyzdžiui, kultūros finansavimo mažinimas, mažesnis nei žadėta atlyginimų mokytojams ir pareigūnams didinimas.
„Aš manau, kad apskritai biudžetas atitinka ekonomines realijas. Ir jeigu Vyriausybė įvykdys tai, ko neįvykdė, – tai yra kolektyvinė sutartis su mokytojais, ką panašu yra nusiteikę įvykdyti, išspręs kultūros finansavimo klausimus ir tai, ką patys buvo pasižadėję pareigūnams, tai manau, kad tas biudžeto projektas labai smarkiai nesiskirtų, ką tokiomis pačiomis aplinkybėmis būtų paruošusi mano vadovauta Vyriausybė“, – aiškino I. Šimonytė.
Buvusios premjerės teigimu, biudžeto projekte numatytas įvairių sektorių darbuotojų atlyginimų didinimas „nė iš tolo nepanašus“ į rinkimų į Seimą metu žadėtą tuometinės socialdemokratų lyderės Vilijos Blinkevičiūtės.
I. Šimonytė pabrėžė, kad išmokas ir atlyginimus kitąmet planuojama kelti net nuosaikiau nei dar jos vadovautai Vyriausybei rengiant 2025-ųjų biudžetą.
„Augimai įvairių išmokų, darbo užmokesčių, kitų dydžių yra daug mažesni net negu buvo buvusios Vyriausybės suplanuoti 25-iesiems metams. Arba pensijų, tarkim, indeksavimas yra labai panašus – praktiškai toks pats, koks buvo ilgametis“, – sakė I. Šimonytė.
„Tai nieko panašaus į tuos didingus pažadus, kurie buvo dalinti, bet čia yra socialdemokratų rinkėjų jau problema, ta prasme, kaip jie tą įvertins“, – pridūrė politikė.
Praėjusį antradienį prie Seimo mitingavo statutiniai pareigūnai, nepatenkinti numatomu menku jų atlyginimų didinimu, skirtingai nei žadėta metų viduryje. Jų teigimu, tam trūksta apie 150 mln. eurų.
Tuo metu mokytojams pagrasinus streikuoti Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pedagogams pažadėjo papildomai rasti 100 mln. eurų, kad galėtų padidinti algas tiek, kiek numatyta kolektyvinėje sutartyje.
BNS rašė, kad antradienį Seimas po pirmojo svarstymo Vyriausybei grąžino tobulinti kitų metų valstybės biudžeto projektą. Ministrų kabinetas spręs dėl parlamentarų ir Seimo komiteto pasiūlymų už maždaug 1,1 mlrd. eurų.
Antrasis biudžeto svarstymas Seime vyks vėliausiai gruodžio 9-ąją, o galutinis balsavimas numatytas viename artimiausių posėdžių po to.
