Sinkevičius dėl biudžeto projekto: man labai svarbu pirmiausia pamatyti tą išlaidų logiką

Taip jis kalbėjo prieš ketvirtadienį vyksiantį valdančiųjų koalicijos tarybos posėdį, kuriame jie derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto, tarsis dėl principinių sprendimų, kaip mažinti degalų kainas.,
„Tikėsimės šiandien subalansuoto biudžeto pristatymo, nes reikia jautriai žiūrėti ir į deficitą, ir į šiaip ekonominę situaciją. Matome, kad kitose šalyse narėse tos priemonės, kurios kurios yra priimamos, jos yra pakankamai drastiškos ir akivaizdu, kad yra reaguojama į tai, kas vyksta pasaulyje“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė V. Sinkevičius.
Anot jo, Vyriausybė turi prisiimtų įsipareigojimų, pavyzdžiui, dėl gynybos išlaidų ar mokytojų, kultūros darbuotojų atlyginimų, todėl būtina galvoti ir apie pajamų didinimą. V. Sinkevičius kartojo, kad papildomai būtų galima apmokestinti lošimus.
„Mes neisime be siūlymų, kalbėsime ir apie biudžeto pajamas, mes eilinį kartą primename apie galimybę ir ypatingai Finansų ministerijai progresyviai apmokestinti lošimus. Azartinių lošimų progresyvus apmokestinimas reikštų papildomų pajamų apie 30 millijonų. Taip, tai nėra daug, bet iš mano patirties darbo Vyriausybėje, taip tu ir surenki biudžetą žingsnelis po žingsnelio ieškodamas tų pajamų“, – sakė demokratų lyderis.
Tuo metu paklaustas apie Vyriausybės planuojamą didesnį nei 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitą, V. Sinkevičius pabrėžė, kad jis turi būti paremtas logika.
„Ne apie kiek kalbama, o apie kokia yra logika ir apie kokias išlaidas ir pajamas mes kalbame. Šiandien man tikrai trūksta išsamesnio pristatymo iš finansų ministro apie pajamas biudžeto, kur mes vis dėlto galime turėti tų papildomų pajamų“, – teigė V. Sinkevičius.
„Man labai svarbu yra pamatyti tą logiką išlaidų pirmiausia, apie kokią mes kalbam investiciją iš biudžeto, kokios tos išlaidos, kuo jos yra pagrįstos, ir kokios pajamos, o apie deficito skaičių galim kalbėti vėliau, bet tas turi būti subalansuota. (...) Visa tai turi turėti labai aiškią valstybės logiką ir strategiją, be to man labai sunku būtų paremti kažkokį didesnį deficitą“, – sakė „Vardan Lietuvos“ pirmininkas.
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