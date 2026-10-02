Sinkevičius: Lietuva laukia EK priemonių plano dėl aukštų kuro kainų

„Komisija vertina, kokias priemones galėtų pasiūlyti šalims narėms, kaip suvaldyti tą (aukštų energetinių išteklių kainų – BNS) krizę. Matyt, tam tikras paketas bus pasiūlytas. Jo tikrai laukiam, manau, laukia visa Europa“, – žurnalistams penktadienį sakė M. Sinkevičius.
„Situacija kol kas nesinormalizuoja, o savo nacionalinius instrumentus, kokius turim, stengsimės panaudoti“, – pridūrė premjeras komentuodamas Vyriausybės pokalbius su EK dėl galimybių išskaidyti kitąmet suplanuotą vadinamosios anglies dvideginio (CO2) dedamosios didėjimą.
„Manau, kad planas pasirodys tikrai iki šių metų pabaigos, tikiuosi, kad tai bus rimti siūlymai, ką gali Europa padaryti, kad būtų mažiau pažeidžiama“, – tikino premjeras.
Anot jo, Lietuva ir pati savarankiškai bando diversifikuoti energijos tiekimą, pavyzdžiui, derasi su Azerbaidžanu, su kurio prezidentu Ilhamu Alijevu telefonu jis kalbėjosi rugpjūtį.
„Galėtų bendradarbiauti, galbūt energetikos srityje mūsų „Ignitis grupė“ su Azerbaidžano „Socar“ grupe, – sakė M. Sinkevičius. – Bandome, bet tos mūsų pastangos ne visos matomos. (...) Norėtųsi kalbėti apie rezultatą, bet kol kas horizontas neaiškus.“
Premjeras taip pat sakė, kad valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas.
Kaip rašė BNS, finansų ministras Taurimas Valys sakė, kad su EK kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dyzelino akcizo CO2 dedamąją didinti mažiau nei planuota.
Energetikos agentūros duomenimis, penktadienio rytą litro dyzelino kaina buvo 2,149–2,39 euro (vidutiniškai – 2,255 euro), o benzino – 1,81–2,07 euro (1,947 euro).
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