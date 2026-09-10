Siūlo ekstremalių situacijų metu leisti energetikos įmonėms skubiai pasitelkti ES įmones

Seimui ketvirtadienį teikiamos Energetikos ir lydinčiųjų įstatymų pataisos, kurios leistų operatoriams pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą be viešųjų pirkimų.
Pataisas teikia grupė socialdemokratų ir demokratų Seimo narių, jas inicijavo demokratas Algirdas Butkevičius. Autoriai pabrėžia, kad Viešųjų pirkimų įstatymas dabar riboja energetikos įmones greitai pasitelkti kitų ES įmonių pagalbą.
„Pagal šiuo metu taikomą reguliavimą tokie tarpvalstybinio pobūdžio neatidėliotini veiksmai visais atvejais kvalifikuojami kaip viešasis pirkimas, net jei jų tikslas – skubus infrastruktūros atstatymas ir viešojo intereso apsauga. Toks reguliavimas neatitinka reagavimo į ekstremalias situacijas specifikos, kur greitis yra kritinis veiksnys“, – teigiama pataisų aiškinamajame rašte.
Pasak jo, Lietuvos įmonės neturi pakankamai pajėgumų greitai susitvarkyti su itin didelės audros padariniais.
„Galimybė pasitelkti kitų valstybių narių energetikos įmones ypač aktuali esant didelėms audroms, liūtims, pūgoms ar kitiems ekstremaliems reiškiniams, kadangi tinklų pažeidimai dažnai viršija vieno operatoriaus vidinius pajėgumus. Todėl išankstinis, greitai aktyvuojamas tarpvalstybinis energetikos įmonių tarpusavio pagalbos mechanizmas yra būtinas – kaimyninių valstybių operatoriai gali nedelsiant suteikti papildomus žmogiškuosius ir techninius pajėgumus padarinių šalinimui“, – teigiama dokumente.
Be to, tokia praktika yra įprasta kitose ES šalyse ir leidžia greičiau atkurti elektros tiekimą vartotojams.
BNS rašė, kad po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
Finansų ministerija skaičiuoja, kad finansinis poveikis ESO sieks apie 18 mln. eurų, tačiau ši suma dar bus tikslinama, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai dar tęsiami.
ESO atstovė Rasa Juodkienė trečiadienį BNS teigė, kad ESO jau sulaukė daugiau kaip 6 tūkst. prašymų kompensuoti tiesioginius žmonių nuostolius.
Trečiadienį elektros vis dar neturėjo beveik 700 vartotojų.
Naujausi komentarai