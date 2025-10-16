Siūloma daugiau jaunų šeimų mokėti vaiko priežiūros išmoką

Siūloma tokią išmoką skirti ne tik besimokantiems ar studijuojantiems, bet visiems vaikus auginantiems tėvams, globėjams, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą.
„Manau, kad reikia padėti jaunoms šeimoms“, – posėdyje sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
„Didžiausią naudą dėl šios priemonės įgyvendinimo patirs dviejų suaugusiųjų su dviem vaikais, su trimis ir daugiau vaikų bei vienišų tėvų namų ūkiai“, – pridūrė ministrė.
Nuo 2026 metų birželio iš valstybės biudžeto papildomai tam turėtų būti skirta apie 4,6 mln. eurų.
Išmoka šiais metais siekia 420 eurų.
Naujausi komentarai