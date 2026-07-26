Siūloma liberaliau tikrinti smulkius maisto gamintojus namuose

Taip siekiama taupyti įstaigos išteklius ir mažinti smulkiojo verslo naštą.
„Tokiu būdu dar efektyviau paskirstant žmogiškuosius išteklius, optimizuojant patikrinimų vykdymą ir mažinant patikrinimo naštą mažiems ūkio subjektams, kai dviejų VMVT pareigūnų dalyvavimas nėra būtinas“, – sakoma tarnybos parengtame smulkiojo verslo patikrinimo taisyklių pakeitimo projekte.
„Ši veikla yra smulki, vykdoma maža apimtimi, todėl (...) priimtas toks sprendimas“, – BNS teigė tarnyba.
Tačiau, anot jos, tai nereiškia, kad visi patikrinimai bus atliekami tik vieno pareigūno.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija suabejojo, ar esama pakankamo teisinio pagrindo per tokius patikrinimus fiksuoti vaizdą ir garsą.
„Maisto įstatymas nustato tarnybai pareigą tikrinti maisto tvarkymo veiklą, tačiau jos pareigūnams nesuteikia teisės nepažeidžiant teisės aktų (...) fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus“, – sako ministerija.
Ji taip pat kritikuoja ir VMVT direktoriaus įsakymu 2025 metais patvirtintą tarnybinių vaizdo registratorių naudojimo ir vaizdo bei garso duomenų tvarkymo tvarką: „Nėra aiškiai įtvirtinta teisė atlikti vaizdo ir garso įrašus per maisto gamintojų namuose tikrinimą“.
VMVT neigia, kad tikrinant vienam pareigūnui gali padidėti jo papirkinėjimo rizika: „Vieno pareigūno atliekami patikrinimai taikomi tik aiškiai apibrėžtais atvejais – kai vertinama mažesnės rizikos veikla. Pareigūnų veiksmai ir toliau dokumentuojami, o nustačius pažeidimus taikomos įprastos kontrolės ir atsakomybės priemonės.“
VMVT pranešė, kad šiemet atliko tik vieną smulkaus maisto gamintojo patikrinimą, pernai – 14, o užpernai – 48. 2024 metais buvo skirtos dvi baudos, 2025 metais skirtas vienas įspėjimas, per dvejus metus kai kuriems gamintojams uždrausta tiekti pasibaigusio galiojimo produktus.
Šiuo metu maistą tiekia 1350 smulkių gamintojų, dauguma jų – beveik 900 – siūlo kepinius, miltinius produktus, kiti – paruoštus valgius ir patiekalus, kurių per dieną galima pagaminti ne daugiau kaip 20 porcijų.
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