Šiuolaikiškos technologijos jūsų namams

Nuotoliniu būdu valdomi įrenginiai

Dabar daugelį buitinės technikos ir elektronikos prietaisų galima valdyti nuotoliniu būdu, pasitelkus savo telefonus, tad vis dažniau minima ir „išmaniųjų namų“ sąvoka. Jei tokia idėja Jums skamba patraukliai, galėsite pasirūpinti, kad tokie įrenginiai Jus pasitiktų kiekviename žingsnyje. Kone labiausiai vertinami robotai, kurie gali būti atsakingi už grindų ar langų švarą – tuomet Jums patiems tereikia tokius įrenginius įjungti ir galima ramiai užsiimti kita veikla. Tokių pagalbininkų surasite ir tuomet, jeigu norėsite efektyviau patrumpinti pievutę. Kitus buitinės technikos prietaisus, pavyzdžiui, virdulius ar kavos aparatus galėsite valdyti ir įjungti net ir nebūdami šalia jų.

Taip pat pravartu paminėti išmanųjį apšvietimą. Šviestuvų, LED juostų ir lempučių ryškumas ir kiti parametrai taipogi galės būti kontroliuojami telefonu, o išmaniosios rozetės kiekvieną prietaisą galės paversti išmaniu ir, pavyzdžiui, įsijungti tam tikru metu. Panašių sprendimų galima tikėtis ir kalbant apie sodininkystę, namų apsaugą ar laisvalaikį – įranga gali nustebinti labai netikėtais privalumais.

Vandenį taupantys sprendimai

Daugiausiai vandens išeikvojame vonios kambaryje, todėl dažniausiai jį tausojančios technologijos pasirenkamos būtent šioje erdvėje. Pirmiausiai reikėtų paminėti dvigubus vandens nuleidimo mygtukus turinčius unitazus: nors tai nėra naujiena, sunku nesutikti, kad toks sprendimas vis dar yra vienas efektyviausių būdų sumažinti šias sąnaudas.

Kalbant apie maišytuvus, reikėtų išskirti termostatinius jų modelius, kurie gali ženkliai sumažinti sąskaitas už vandenį. Jie leidžia iš anksto pasirinkti pageidaujamą temperatūrą, tad nebereikia vandens leisti veltui, laukiant, kol jis taps pakankamai šiltas. Be to, tokia įranga leidžia išvengti srovės svyravimų ir sumažina nusiplikinimų riziką – tuo labiau, kad jų korpusas taip pat yra neįkaistantis.

Jei visgi rinksitės kitą variantą, nesuklysite pirmenybę teikdami vieną svirtelę turintiems maišytuvams: nors šis aspektas priklauso ir nuo asmeninių įpročių, vyrauja nuomonė, kad naudojant juos, galima lengviau pasiekti reikiamą temperatūrą.

Saulės energiją naudojantys prietaisai

Saulės energija yra nemokamas, atsinaujinantis šaltinis, leidžiantis gerokai sumažinti elektros sąnaudas ir tuo pačiu – sąskaitas. Be to, šie sprendimai padeda mažinti aplinkai daromą žalą ir dėl to yra laikomi pakankamai ekologiškais. Dabar tokia energija namuose pritaikoma vis plačiau: galima rinktis įvairius prietaisus, kurie vietoj įprastų elementų naudoja saulės baterijas. Jie labai dažnai pasitelkiami įvairioms kiemo prekėms, pavyzdžiui, šviestuvams, gyvūnų atbaidymo priemonėms ar netgi baseinams. Kai kurias baterijas su savimi galima pasiimti ir iškylaujant, tad akivaizdu, kad netrūks progų pasitelkti šiuos nesibaigiančius resursus.

Nusprendę namuose įsirengti saulės sistemą, naudos turėsite dar daugiau – gautą energiją galėsite panaudoti vandens ar namų šildymui ir taip gerokai padidinti sutaupomas pinigų sumas. Papildomai galima pasitelkti specialius akumuliatorius, kurie šią energiją saugos „juodai dienai“. El. parduotuvėje Pigu.lt saulės baterijos ir kiti komponentai nustebins plačiu asortimentu: čia tikrai atrasite Jūsų namams tinkančių sprendimų.

Tarp visų šių šiuolaikinių technologijų turėtumėte surasti bent kelias, kurias norėsis pritaikyti ir savo namuose. Visgi, turėkite omenyje, jog vien jomis įrenginių rinka tikrai neapsiriboja, o dar sunkiau prognozuoti, kas mūsų laukia ateityje.