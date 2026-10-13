Skaisgirytė apie baltarusiškų trąšų tranzitą į JAV per Rusiją: normali prekybinė schema

„Kai ES įvedė sankcijas baltarusiškoms trąšoms, kitos trečiosios šalys jas irgi pirko, taigi, šia prasme, čia nieko labai naujo nėra. Globalių pietų šalys pirko, kurioms reikia kalio trąšų ir kurios mano, kad kanadietiškos trąšos yra per brangios“, – antradienį „Žinių radijuje“ sakė A. Skaisgirytė.
„Baltarusija neturi priėjimo prie jūros, tad išvežti tas trąšas galima tik per valstybes, kurios turi priėjimą prie jūros. Natūralu, kad tos trąšos buvo vežtos per Rusijos uostus. Manau, kad tai normali prekybinė schema“, – tvirtino Gitano Nausėdos patarėja.
Tiesa, kaip teigia ji, iš Rusijos į JAV keliaujantis trąšų kiekis – nėra itin reikšmingas.
Prezidentūros atstovė taip pat sakė mananti, kad JAV administracija sprendimą bendradarbiauti su Baltarusija dėl trąšų priėmė todėl, kad ten artėja vidurio kadencijos rinkimai, kurie gali kritiškai susilpninti valdančiųjų respublikonų ir prezidento Donaldo Trumpo pozicijas valdžioje.
„Aišku, tie kiekiai, kurie šiuo metu buvo parduoti JAV – niekaip nežaidžia dideliame paveiksle, nes jie labai maži. Kodėl buvo pirkta? Pakartosiu – Jungtinėse Valstijose artėja rinkimai ir norima parodyti, kad fermeriais yra rūpinamasi ir jiems suteikiama alternatyva kanadietiškoms trąšoms, nors ta alternatyva kol kas labai minimali“, – aiškino A. Skaisgirytė.
Ji neatmetė, kad Lietuva šį klausimą galėtų aptarti su svarbiausiais savo strateginiais partneriais, bet tikino, jog sprendimas, kuris jau buvo priimtas – nebepasikeis.
„Su sąjungininkais mes kalbame įvairiais klausimais, o tarp jų – ir tokie sunkūs bei nepatogūs klausimai, tad kalbėtis tikrai galime. Tiesa, ar tas kalbėjimasis pakeis jau įvykusį sprendimą? Turbūt, kad ne“, – teigė prezidento patarėja.
ELTA primena, jog rugsėjo JAV prezidentui paskelbus apie galimus susitarimus su Minsku, Lietuvos politikai teigė, kad šalis apie galimą Vašingtono susitarimą su Minsku informuota nebuvo, tačiau tikino, kad spaudimo dėl tranzito atnaujinimo Lietuva nepatiria.
ES sankcijas baltarusiškoms trąšoms pritaikė 2022 m. Lietuvos valstybinė įmonė „Lietuvos geležinkeliai“ sutartį dėl trąšų tranzito nutraukė pagal Vyriausybės sprendimą, kuriame teigiama, jog „Belaruskalij“ kelia grėsmę nacionaliniam saugumui – iki tol tranzitas turėjo vykti iki 2023-iųjų pabaigos.
Naujausi komentarai