Skambina pavojaus varpais: transporto sektoriuje gali trūkti 10 tūkst. vairuotojų

Organizacijos skaičiavimu, dėl to Lietuva gali negauti apie 650 mln. eurų eksporto pajamų ir 85 mln. eurų su darbo vietomis susijusių mokesčių.
„Pasibaigusi kvota liepos mėnesį reiškia, kad apie 10 tūkstančių potencialių vairuotojų nebus įdarbinti Lietuvoje. Tokiam skaičiui vairuotojų tenka arti 1 proc. BVP, 650 mln. eurų eksporto pajamų ir 85 mln. eurų darbo vietos mokesčių. Nežinau, kodėl šiuo įtemptu laikotarpiu Lietuva rizikuoja netekti milžiniškų įplaukų į biudžetą“, – pranešime teigia TTLA generalinis sekretorius Povilas Drižas.
Šiemet Lietuvoje nustatyta 24,7 tūkst. užsieniečių įdarbinimo kvota. Migracijos departamentas liepos 27 d. informavo, kad, įskaitant jau pateiktus prašymus, ji buvo beveik išnaudota, o darbdaviams telikę keli šimtai nepanaudotų kvotos vienetų buvo išgraibstyti jau kitą dieną.
Pernai nustatyta kvota buvo išnaudota spalio viduryje.
TTLA teigimu, transporto sektoriuje Lietuvoje šiuo metu trūksta apie 20 tūkst. vairuotojų, o įmonėms plečiantis jų poreikis per metus galėtų siekti iki 35 tūkst.
Dėl to organizacija siūlo keisti šiuo metu galiojančią užsieniečių įdarbinimo tvarką ir taikyti skirtingus reikalavimus laikinai dirbti atvykstantiems bei Lietuvoje nuolat gyventi ketinantiems užsieniečiams.
Pagal TTLA siūlymą, vidutinės kvalifikacijos darbuotojams, atvykstantiems laikinai dirbti srityse, kuriose trūksta darbo jėgos, būtų taikoma paprastesnė darbo vizų išdavimo tvarka. Tuo metu Lietuvoje nuolat gyventi ketinantiems užsieniečiams būtų taikomi kalbos, istorijos ir kiti integracijos reikalavimai.
„Vilkikų vairuotojais dirbantys užsieniečiai beveik nebūna Lietuvoje. Jie vairuoja vilkikus Europoje, o Lietuvoje tik sumoka mokesčius. Tad kalbėti apie jų integracijos problemas ar grėsmes dažniausiai nėra jokio pagrindo“, – teigia P. Drižas.
TTLA duomenimis, visoje Europoje šiuo metu trūksta apie 500 tūkst. vilkikų vairuotojų.
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