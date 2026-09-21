Skelbia, kiek turėtų kainuoti visuomeninė elektra pažeidžiamiems vartotojams

Pasak energetikos ministro Luko Savicko, norima, kad tarifas pažeidžiamiems vartotojams kitąmet, kaip ir šiemet, būtų 4 centais mažesnis negu įprastas visuomeninio tiekimo tarifas.
Planuojama, kad tam reikės apie 4,56 mln. eurų – tai sudaro mažiau nei pusę iš elektros gamintojų iki šiol surinktų perteklinių pajamų, todėl toks sprendimas nesukels rizikos lėšų tvarumui ir nelems papildomų valstybės finansinių įsipareigojimų, teigia ministerija.
„Priemonė skirta mažinti pažeidžiamų vartotojų finansinę naštą tam panaudojant surinktas pajamų perviršio lėšas, be papildomos naštos valstybės biudžetui“, – rašoma įregistruotame Vyriausybės nutarimo projekte.
Pasak Energetikos ministerijos, toks siūlymas teikiamas smarkiai išaugus pažeidžiamų vartotojų, kurie naudojasi visuomeniniu elektros tiekimu, skaičiui.
„Siekiame užtikrinti ženkliai prasiplėtusiam pažeidžiamų vartotojų skaičiui proporcingą paramos sistemos finansavimą. Randame būdų, kaip užtikrinti, kad tiems vartotojams, kuriems to labiausiai reikia, ir toliau būtų užtikrinta, kad kitąmet pažeidžiamų vartotojų tarifas, kaip ir šiemet, galutinėje kainoje būtų 4 centais mažesnis negu įprastas visuomeninio tiekimo tarifas”, – pranešime sakė L. Savickas.
Nuo liepos buitiniai vartotojai pagal standartinį planą moka 24 centus už kilovatvalandę (su PVM), tuo metu pažeidžiami vartotojai – 20 centų.
Vyriausybei priėmus nutarimą VERT galės nuo sausio 2,7 cento (be PVM) sumažinti elektros kainą pažeidžiamiems vartotojams.
VERT BNS pranešė, kad kainų viršutines ribas, kaip ir kasmet, nustatys iki lapkričio vidurio ir tuomet bus aiški visuomeninio tiekimo kaina. Tuo metu galutinės kainos kiekvienai vartotojų grupei bus nustatytos iki lapkričio pabaigos.
2025 metų lapkritį Vyriausybė šiems vartotojams nustatė 1,8 cento (be PVM) mažesnę kainą nuo 2026 metų sausio, skirtumą padengiant iš perteklinių elektros gamintojų pajamų, gautų 2021 metų gruodžio – 2022 metų birželio mėnesiais.
BNS rašė, kad elektros visuomeninis tarifas nuo sausio didėjo 1,5 cento (7,32 proc.), tačiau pažeidžiamiems vartotojams jis mažėjo 2,5 cento (12,2 proc.). Kaina jiems buvo sumažinta ne tik dėl Vyriausybės sprendimo, bet ir bendrovei „Ignitis“ nutarus šiuos vartotojus elektra aprūpinti iš savo saulės ir vėjo parkų, kurių elektra yra pigesnė.
Šiuo metu visuomeniniu tiekimu naudojasi beveik 283 tūkst. pažeidžiamų vartotojų, o 2027 metais jų šis skaičius gali pasiekti 308 tūkst. Bendras jų metinis elektros suvartojimas siektų 339 GWh, teigia ministerija.
VERT rugsėjo 10 dienos duomenimis, faktiškai surinktų gamintojų pajamų perviršis siekia 14,256 mln. eurų su palūkanomis. „Baltpool“ duomenimis, pirmąjį šių metų pusmetį mažesnei šių vartotojų kainai buvo panaudota tik 1,02 mln. eurų.
Per visus 2027 metus mažesnei elektros kainai šiems vartotojams, prognozuojama, reikės 9,153 mln. eurų.
BNS 2023 metais rašė, kad ES ministrų 2022 metais patvirtinta pasidalijimo perteklinėmis elektros gamintojų pajamomis tvarka numatė 180 eurų už megavatvalandę (MWh) kainos „lubas“, kurios galiojo nuo 2021 metų gruodžio iki 2022 metų birželio pabaigos. Pagal ją Lietuvos elektros gamintojai į šalies biudžetą sumokėjo daugiau nei 14 mln. eurų perteklinių pajamų, gautų iš prekybos elektra.
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