Skelbiamas papildomas 5 mln. eurų kvietimas gyventojams

Kaip pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA), teikti paraiškas gyventojai galės nuo 14 val.
„Įvertinus didelį gyventojų susidomėjimą parama keičiant būtent neefektyvius biomasės katilus ir tai, jog šių katilų keitimui paramos lėšos panaudojamos greičiausiai, buvo perskirstytas suplanuotas taršių katilų keitimo kvietimų plano biudžetas ir skelbiamas papildomas kvietimas teikti paraiškas neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimui visoje Lietuvoje. Atkreipiame gyventojų dėmesį, jog svarbu atidžiai, be klaidų užpildyti paraiškas, kad galėtume jas įvertinti per trumpiausią laiką ir lėšos žmones pasiektų greičiau“, – pranešime cituojama LEA vadovė Agnė Bagočiutė.
Anot LEA, kti kvietimai dėl iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo ir toliau bus skelbiami įprasta tvarka – kiekvieno metų ketvirčio pirmąją darbo dieną.
Iškastinį kurą ar biomasę naudojančių katilų keitimui kvietimai bus skelbiami spalio 1 dieną, bus paskirstyta 10 mln. eurų dotacijų.
Į kompensacijas gali pretenduoti gyventojai, kurie jau įsirengė naujus, nenaudotus 5-osios klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius žemė-vanduo, vanduo-vanduo, oras-vanduo ir oras-oras.
Kompensacijos neteikiamos, jeigu nauji šildymo įrenginiai įrengiami naujuose namuose ar tokiuose, kuriuose iki šiol nebuvo jokio šildymo įrenginio.
Pagal Energetikos ministerijos patvirtintas projektų finansavimo sąlygas, paramą gali gauti tie gyventojai, kurie ne anksčiau kaip 2023 m. liepos 26 d. įsirengė naują katilą ar šilumos siurblį vieno arba dviejų butų gyvenamajame name arba sodo name, kuris buvo šildomas vandens pagrindu veikiančia šildymo sistema.
Dėl dotacijų taip pat gali kreiptis gyventojai, kurie ne anksčiau kaip 2024 m. gruodžio 16 d. jau atnaujino šilumos gamybos įrangą, jeigu paramos kreipiasi dėl įrengto šilumos siurblio oras-oras, arba šilumos gamybos įrenginį yra pasikeitę bute, esančiame kitos paskirties pastate ar daugiabutyje, jeigu būstas buvo šildomas, naudojant koklinę krosnį ar židinį.
Agentūros duomenimis, iki šiol šildymo įrenginius Lietuvoje pasikeitė ir kompensacijas jau gavo iš viso daugiau kaip 18,7 tūkst. gyventojų, jiems išmokėta beveik 62 mln. eurų.
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