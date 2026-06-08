Socialinio klimato fondui – 900 mln. eurų

663 mln. eurų plano lėšų bus skirta iš ES Socialinio klimato fondo, o 221 mln. eurų padengs Lietuva. Prašyti pirmo mokėjimo Vyriausybė galės pradėjusi įgyvendinti planą.
440 mln. eurų bus skirta visuomeninio ir kito transporto sektoriui, 422 mln. eurų – gyvenamųjų namų renovacijai ir socialinių būstų statybai, dar 22 mln. eurų – techninei pagalbai, rodo SKF plano dokumentas.
Šia parama norima padėti pažeidžiamiems namų ūkiams, visų pirma gyvenantiems namuose, suvartojantiems per daug energijos, taip pat atokiose vietovėse arba regionuose, kur teikiama mažiau viešųjų paslaugų.
Pagal planą daugiau kaip 40 tūkst. tokių namų ūkių bus padengiama 50–85 proc. renovacijos išlaidų, bus padidintas socialinio būsto prieinamumas statant labai efektyviai energiją vartojančius būstus arba renovuojant esamus.
Be to, bus padedama labai mažoms įmonėms susidoroti su didėjančiomis energijos sąnaudomis.
Be kita ko, fondo lėšomis bus užtikrintas tvaresnis bei prieinamesnis transportas – bus remiamas daugiau kaip 7 tūkst. elektrinių autobusų ir kitų elektromobilių pirkimas viešajam transportui, namų ūkiams ir labai mažoms įmonėms, taip pat daugiau kaip 14 tūkst. dviračių pirkimas.
Taip pat bus išplečiamas įkrovimo tinklas, nutiesta apie 280 kilometrų dviračių juostų, o maždaug 320 tūkst. gyventojų galės pasinaudoti sumažintomis viešojo transporto kainomis.
Viena svarbiausių SKF plano priemonių – užsakomųjų transporto paslaugų plėtra regionuose, kur viešojo transporto pasiūla yra ribota, o gyventojų galimybės pasiekti gydymo, socialines, švietimo ar kitas būtinas paslaugas dažnai priklauso nuo nuosavo automobilio, pranešime teigia APVA.
Šiai priemonei bus skirta 58 mln. eurų, BNS teigė APVA.
Nemokamos paslaugos bus skirtos pažeidžiamiems žmonėms – senjorams, žmonėms su negalia, riboto mobilumo asmenims, daugiavaikėms šeimoms ir kaimo gyventojams – 54-iose savivaldybėse.
(be temos)