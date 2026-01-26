Socialiniuose tinkluose – viliojantys pasiūlymai: pirkėjams kyla nemažai rizikų

„Vartotojus pasiūlymai vilioja, svarbu suprasti, kad šios platformos nėra pritaikytos saugiai prekybai maistu, o pirkėjams kyla nemažai rizikų, reagavimas į pranešamus pažeidimus internetinėje erdvėje komplikuotas“, – teigė VMVT.
Ketindami įsigyti maisto produktus socialinėje erdvėje vartotojai rizikuoja, nes:
- Neįmanoma patikrinti kokybės ir saugos;
- Dažnai neįmanoma patikrinti pardavėjo legalumo. Pardavėjai slepiasi po netikrais duomenimis ar pseudonimais, todėl įvykus apsinuodijimui ar kilus ginčui, surasti kaltininką tampa sudėtinga.
Kiekvienas ūkio subjektas, norintis vykdyti prekybos ar gamybos veiklą maistu, turi būti registruotas VMVT nustatyta tvarka. Ar subjektas yra registruotas, galima patikrinti Maisto tvarkymo subjektų registre.
Ūkio subjektas, parduodamas maisto produktus vartotojui pagal nuotolines sutartis ar ne prekybos patalpose sudaromas sutartis (pvz., internetu), vartotojui pateikiamoje informacijoje privalo aiškiai nurodyti:
- Juridinio asmens pavadinimą arba fizinio asmens vardą ir pavardę;
- Registruoto ir (ar) patvirtinto maisto tvarkymo subjekto, numerį;
- Faktinį veiklos adresą bei kontaktinius duomenis.
Jei pardavėjas šių duomenų nepateikia arba bando juos nuslėpti, tikimybė, kad veikla vykdoma nelegaliai, yra labai didelė, pažymėjo VMVT.
VMVT reaguoja į gaunamus pranešimus apie įtartiną prekybą, bet paragino ir vartotojus išlikti budrius ir kritiškai vertinti skelbimus socialiniuose tinkluose. Saugiausia rinktis tuos pardavėjus, kurie veikia skaidriai, nurodo savo veiklos registracijos duomenis ir gali garantuoti gaminamo maisto saugą.
