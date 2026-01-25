Garsus mentalistas: kai greitiname savo gyvenimą, egzistuoja proto seklumo pavojus

„Pasaulis šiandien yra kiek per daug realus“, – teigia rašytojas, kurio balsą šiais metais gyvai bus galima išgirsti Vilniaus knygų mugėje. Knygų „Minčių skaitymo menas. Kaip suprasti ir nepastebimai paveikti kitus“, „Persikrauk! Išmok laiku sustoti“, „Nuostabus protas. Išsamus asmenybės tobulinimo kursas“ bei detektyvų serijos „Dėžė“, „Kultas“ ir „Miražas“ autorius gerbėjams pristatys naujos knygų serijos detektyvinį romaną „Auka“.
– Ar pastaruoju metu neaplanko jausmas, kad gyvenate ne visai tikrame pasaulyje?
– Priešingai. Man atrodo, kad šiuo metu pasaulis yra kiek per daug realus.
– Esate iš tų rašytojų, kurių knygose galima išskaityti pamokymų, kaip perprasti žmones, daryti jiems įtaką, skaityti kitų mintis, komunikuoti. Kartais atrodo, kad, besimokydami šių, iš pažiūros gerų dalykų, nuėjome blogio keliais – į manipuliacijas ir propagandą. Kaip Jus veikia šio pasaulio realybė?
– Visiška tiesa! Ir tai – viena iš priežasčių, kodėl apie tai pradėjau rašyti. Norėjau žmonėms paaiškinti, kaip galime pasinaudoti šiais metodais, kad sklandžiau bendrautume. Kartu siekiau parodyti, kad tomis technikomis ir mes patys esame manipuliuojami. Pirmoji gynybos linija yra žinojimas, kad esame puolami.
– Ar turite patarimų, kaip šiandien atskirti tiesą nuo melo?
– Stenkitės išlikti objektyvūs. Patikrinkite tai, kas jums sakoma. Pasidomėkite recenzuojamais moksliniais tyrimais. Pasistenkite suprasti, kad net ir tada, kai viskuo abejojate, galite atsidurti „filtro burbule“, kuris jums pateikia tendencingą informaciją, orientuotą į jūsų įsitikinimus.
– Melagystės, netikros naujienos, kurias šiandien atplukdė dirbtinis intelektas, formuoja mūsų požiūrius ir nuomones. Ar įmanoma tam atsispirti?
– Vienas iš svarbių žingsnių, kuris bent jau padėtų sumažinti melagysčių poveikį, – nustokite naudotis pagrindiniais tų melagysčių komunikacijos kanalais. Ištrinkite savo socialinių tinklų paskyras arba naudokitės jomis taip, kaip naudojotės prieš dešimtmetį – tik norėdami palaikyti ryšį su draugais ir šeima. Nežiūrėkite trumpametražių filmukų „Reels“ ar „Youtube“ kanaluose. Laikykitės atokiau nuo „X“ ir „TikTok“. Jei pašalinsite savo skaitmeninius kanalus, dirbtinis intelektas ir netikros naujienos pasieks jus gerokai lėčiau. Ir nesijaudinkite dėl tikrų naujienų! Joms vis dar yra šaltinių. Remdamiesi patikima informacija, diskutuokite su žmonėmis. Pageidautina – su tais, kurie nebūtinai pritaria jūsų nuomonei.
– Kaip manote, kas nutiktų, jei vieną dieną iš mūsų gyvenimo dingtų socialiniai tinklai?
– Būtų sunku išgyventi, nes mūsų smegenys pritaikytos bendrauti su kitais žmonėmis. Esame sutverti veikti mažose bendruomenėse. Taigi, kol būsime žmonės, tol kursime savo socialinius tinklus, nes jie yra giliai įsišakniję mūsų psichologinėje sandaroje.
– Kaip manote, ar perpratę įtakos kitiems mechanizmus galime tapti atsparesni manipuliacijoms?
– Be abejo. Nors manipuliacijos metodai tikriausiai vis dar jus veiks, bet jūs bent jau suprasite, kas vyksta. Vis dar jaučiate, kad jums labai labai reikia nusipirkti tuos naujus sportbačius? Kartu suprantate, kokie metodai privertė taip jaustis. Tai padeda lengviau priimti racionalų sprendimą.
– Kurį lengviau paveikti – savimi pasitikintį ar savimi abejojantį žmogų?
– Sakyčiau, labiau savimi pasitikintį. Ypač, jei jis tik į pasitikėjimą savimi ir atsiremia. Savimi abejojantis žmogus tikriausiai taip pat abejos viskuo, ką pasakysite.
– Esate kūno kalbos specialistas. Ar, perpratę kūno kalbą, galėtume greičiau pajusti netiesą, kurią mums bando įpiršti?
– Galėtume lengviau atpažinti mums perduodamas emocijas. Kai emocinis (neverbalinis) ir verbalinis bendravimas prasilenkia, būtent neverbalinis gali atskleisti tiesą.
– Kodėl, Jūsų manymu, knyga „Minčių skaitymo menas“ taip stipriai rezonuoja skirtingose kultūrose?
– Manau, dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, aš sąmoningai nesigilinau į bendravimą, susijusį su kuria nors konkrečia kultūra. Labiau sutelkiau dėmesį į visuotinę elgseną. Nesvarbu, kur gyvenate, toks supratimas vis tiek galioja. Kita priežastis – manau, kad gebėjimas suprasti kitus žmones ir jiems daryti įtaką yra, taip sakant, Šventasis Gralis. Tai svarbiausias žinojimas, kurį būtina turėti.
– Ar visada iš kūno kalbos susidarote nuomonę apie žmogų, kurio nepažįstate?
– Visi taip elgiamės, tik vieni suvokiame, o kiti – ne. Pavojus slypi išvadose, kurias darome. Tarkime, sutikote žmogų, kuris jums instinktyviai nepatinka, tačiau nežinote, kodėl. Išmanydami kūno kalbą greičiausiai suprasite, kad žmogus jums nepatinka, nes vaikšto nuleidęs kaktą, tarsi būtų supykęs. Būtent į tai ir sureagavote. Taip pat žinote, kad reikėtų patikrinti, ar jo žandikaulis sukąstas. Nes jei ne, žmogus gali būti tiesiog susikaupęs, o jūsų instinktas – klaidingas.
– Kuri iš Jūsų knygų labiausiai atspindi autorių?
– Iš negrožinės literatūros knygų paminėčiau „Minčių skaitymo meną“. Jei kalbame apie grožinę literatūrą, tai mentalistas Vincentas Valderis iš detektyvų trilogijos „Dėžė“, „Kultas“ ir „Miražas“ iš esmės esu aš, tik tamsesnis ir sudėtingesnis.
– Mokėtės filosofijos. Ar, metams bėgant, Jūsų gyvenime jos atsiranda vis daugiau? Ar jaučiate, kad visuomenė šiandien labiau sklendžia paviršiumi nei neria į gylį?
– Gyvename labai skubančiame pasaulyje, skubėjimas mus būtent taip ir veikia, kaip sakote. Laikas yra vienas iš svarbiausių aspektų, padedančių žmogui mąstyti giliau, plačiau. Mūsų pažinimo procesams toks mąstymas – būtinas. Jei nutrauksime šį procesą arba neskirsime jam užtektinai laiko, negalėsime giliai, analitiškai ar prasmingai mąstyti. Taigi, kai greitiname savo gyvenimą arba sekame informaciją tik socialiniuose tinkluose, egzistuoja proto seklumo pavojus.
– Pasimatysime Vilniaus knygų mugėje. Ką papasakosite skaitytojams apie naujausius savo projektus?
– Priminsiu, kad neseniai išleidau pirmąją naujos serijos knygą „Auka“. Tai gana neįprastas trileris, kuriame pasitelkiu visus savo, mentalisto, įgūdžius, kad sukurčiau, tikiuosi, nepakartojamą skaitymo patirtį.
