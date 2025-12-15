Štai kiek šiemet lietuviai planuoja išleisti Kalėdų stalui

Gruodį kone kaskart atėjus į parduotuvę viena ar kita prekė, keliaujanti į krepšelį, jau būna skirta kalėdiniam stalui.
„Lašišą pirkau, užmarinuosiu ir pati gaminsiu“, – pasakojo moteris.
„Silkių ir suvenyrų pirkau visokių“, – sakė kita.
Prekybos centrai šiemet gyventojams siūlo sutaupyti laiko – negaminti ir šventinius patiekalus pirkti jau paruoštus. Tačiau kaip gyventojai planuoja ruošti savo šventinius stalus?
„Gaminsime kaip visada – silkutė, žuvytė kokia nors“, – teigė moteris.
„Daugiausia patys gamina mišraines, silkę, o tokius paprastesnius dalykus – kūčiukus ar vaisius – perka“, – kalbėjo vyriškis.
Būtent mišrainėms ir silkių patiekalams gyventojai masiškai perka majonezą. Šiemet jis tapo viena populiariausių gruodžio prekių – jo jau parduota daugiau nei tuo pačiu metu pernai.
„Žmonės į krepšelius krauna majonezą. Paskutinėmis savaitėmis jo pardavimai buvo gerokai išaugę – beveik 20 procentų, palyginti su praėjusiais metais“, – aiškino Iki atstovė Gintarė Kitovė.
Panašu, kad tradicijos nesikeičia – dauguma kalbintų pirkėjų teigia nė už ką neatsisakysiantys tradicinių patiekalų.
„Tradiciškai – 12 patiekalų, kiekvienais metais tie patys: silkė, grybai, pyragėliai“, – sakė moteris.
„Neapsieis šventės be silkės, žuvies, kūčiukų ar baltos mišrainės, tačiau matome ir ryškėjančias tendencijas – žmonės vis dažniau įtraukia įdomesnių, netradicinių, galbūt gurmaniškų patiekalų“, – pastebėjo Lidl atstovė Lina Skersytė.
Kalėdiniu laikotarpiu prekybininkai siūlo ir įmantresnių patiekalų – pavyzdžiui, keptą žąsį ar antį.
„70 procentų tikėtina, kad mūsų klientas – vidutines pajamas gaunantis žmogus. Tačiau yra ir tokių, kurie gali bei nori sau leisti įdomesnių sprendimų ir nenori šventinį vakarą vykti į restoraną. Jie ateina į parduotuvę ieškodami gurmaniško patiekalo“, – aiškino Maxima maisto technologas Vladas Judickis.
Apklausos rodo, kad Kalėdų stalą gyventojai planuoja paruošti už panašią kainą kaip ir pernai – dažniausiai išleis iki 200 eurų.
„45 procentai apklaustųjų teigia, kad Kūčioms ir Kalėdoms planuoja išleisti 50–100 eurų, o 25 procentai – 100–150 eurų“, – teigė G. Kitovė.
„Tendencijos rodo, kad dauguma pirkėjų skirs iki 150 eurų – panašius skaičius matėme ir praėjusiais metais“, – kalbėjo L. Skersytė.
„Pora su visu stalo dekoru – iki 50 eurų, o keturių asmenų šeima – apie 80 eurų. Žinoma, suma gali būti ir didesnė, priklausomai nuo poreikių – vieniems užtenka žuvies, kitiems reikia ir ikrų“, – komentavo Snieguolė Valiaugaitė.
Ir iš tiesų, šiemet gyventojai stengiasi šventiniam stalui pataupyti – sako vengsiantys maisto ir pinigų švaistymo.
„Penkiese, bet dar du prisidės – manau, kad apie šimtą eurų turėtų užtekti“, – sakė senjorė.
„Apie šimtą eurų. Mūsų du–trys asmenys, vaikai užsienyje, tai mums tikrai pakaks“, – pasakojo moteris.
O pavalgius Kūčių vakarienę etnologas primena nepamiršti ir tradicinių burtų.
„Turi sugalvoti norą, pasiimti saują kūčiukų ir skaičiuoti – pora ar ne. Pora seniau reikšdavo viltį, kad noras išsipildys“, – aiškino etnologas Libertas Klimka.
Anot etnologo, Kūčių vakarą nebūtina ruošti 12 patiekalų – pagal senąsias tradicijas užtenka ir devynių.
Naujausi komentarai