 Štai kiek šiemet lietuviai planuoja išleisti Kalėdų stalui

Štai kiek šiemet lietuviai planuoja išleisti Kalėdų stalui

2025-12-15 12:12
Domantė Slavinskaitė (LNK)

Pasiruošimas šventėms jau įgauna pagreitį. Šeimininkės ir šeimininkai kaupia produktus Kalėdų stalo patiekalams. Nors prekybininkai prieš šventes siūlo pirkti jau pagamintas silkes ir mišraines, panašu, kad daugelis gyventojų nusiteikę jas gaminti patys.

Gruodį kone kaskart atėjus į parduotuvę viena ar kita prekė, keliaujanti į krepšelį, jau būna skirta kalėdiniam stalui.

„Lašišą pirkau, užmarinuosiu ir pati gaminsiu“, – pasakojo moteris.

„Silkių ir suvenyrų pirkau visokių“, – sakė kita.

Prekybos centrai šiemet gyventojams siūlo sutaupyti laiko – negaminti ir šventinius patiekalus pirkti jau paruoštus. Tačiau kaip gyventojai planuoja ruošti savo šventinius stalus?

„Gaminsime kaip visada – silkutė, žuvytė kokia nors“, – teigė moteris.

„Daugiausia patys gamina mišraines, silkę, o tokius paprastesnius dalykus – kūčiukus ar vaisius – perka“, – kalbėjo vyriškis.

Būtent mišrainėms ir silkių patiekalams gyventojai masiškai perka majonezą. Šiemet jis tapo viena populiariausių gruodžio prekių – jo jau parduota daugiau nei tuo pačiu metu pernai.

„Žmonės į krepšelius krauna majonezą. Paskutinėmis savaitėmis jo pardavimai buvo gerokai išaugę – beveik 20 procentų, palyginti su praėjusiais metais“, – aiškino Iki atstovė Gintarė Kitovė.

Panašu, kad tradicijos nesikeičia – dauguma kalbintų pirkėjų teigia nė už ką neatsisakysiantys tradicinių patiekalų.

„Tradiciškai – 12 patiekalų, kiekvienais metais tie patys: silkė, grybai, pyragėliai“, – sakė moteris.

„Neapsieis šventės be silkės, žuvies, kūčiukų ar baltos mišrainės, tačiau matome ir ryškėjančias tendencijas – žmonės vis dažniau įtraukia įdomesnių, netradicinių, galbūt gurmaniškų patiekalų“, – pastebėjo Lidl atstovė Lina Skersytė.

LNK stop kadras

Kalėdiniu laikotarpiu prekybininkai siūlo ir įmantresnių patiekalų – pavyzdžiui, keptą žąsį ar antį.

„70 procentų tikėtina, kad mūsų klientas – vidutines pajamas gaunantis žmogus. Tačiau yra ir tokių, kurie gali bei nori sau leisti įdomesnių sprendimų ir nenori šventinį vakarą vykti į restoraną. Jie ateina į parduotuvę ieškodami gurmaniško patiekalo“, – aiškino Maxima maisto technologas Vladas Judickis.

Apklausos rodo, kad Kalėdų stalą gyventojai planuoja paruošti už panašią kainą kaip ir pernai – dažniausiai išleis iki 200 eurų.

„45 procentai apklaustųjų teigia, kad Kūčioms ir Kalėdoms planuoja išleisti 50–100 eurų, o 25 procentai – 100–150 eurų“, – teigė G. Kitovė.

„Tendencijos rodo, kad dauguma pirkėjų skirs iki 150 eurų – panašius skaičius matėme ir praėjusiais metais“, – kalbėjo L. Skersytė.

„Pora su visu stalo dekoru – iki 50 eurų, o keturių asmenų šeima – apie 80 eurų. Žinoma, suma gali būti ir didesnė, priklausomai nuo poreikių – vieniems užtenka žuvies, kitiems reikia ir ikrų“, – komentavo Snieguolė Valiaugaitė.

Ir iš tiesų, šiemet gyventojai stengiasi šventiniam stalui pataupyti – sako vengsiantys maisto ir pinigų švaistymo.

„Penkiese, bet dar du prisidės – manau, kad apie šimtą eurų turėtų užtekti“, – sakė senjorė.

„Apie šimtą eurų. Mūsų du–trys asmenys, vaikai užsienyje, tai mums tikrai pakaks“, – pasakojo moteris.

O pavalgius Kūčių vakarienę etnologas primena nepamiršti ir tradicinių burtų.

„Turi sugalvoti norą, pasiimti saują kūčiukų ir skaičiuoti – pora ar ne. Pora seniau reikšdavo viltį, kad noras išsipildys“, – aiškino etnologas Libertas Klimka.

Anot etnologo, Kūčių vakarą nebūtina ruošti 12 patiekalų – pagal senąsias tradicijas užtenka ir devynių.

Šiame straipsnyje:
Kalėdos 2025
kūčių stalas
Kūčių patiekalai
Kūčios
išlaidos
apsipirkimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų