Stiprus vėjas jau pridarė žalos: skelbia, kiek vartotojų liko be elektros

Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai daugiausia iškvietimų gauna Klaipėdos apskrityje, tačiau jų yra ir Kauno, Panevėžio ir Šiaulių regionuose, skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).
„Sinoptikų prognozės matome, kad keičiasi. Apie 12-14 valandą tas vėjas turėtų sustiprėti labiausiai, tačiau jau ir ryte jis parodė savo jėgą“, – LRT radijui penktadienį sakė ESO atstovė Rasa Juodkienė.
Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio, kur ESO ir rangovų brigados jau vyksta šalinti sutrikimų, pranešime teigė įmonė.
Pasak jos, elektros tiekimą klientams pavyksta atkurti vidutiniškai greičiau nei per dvi valandas.
PAGD Komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė BNS sakė, kad pajūryje vėjas verčia medžius, Klaipėdoje vienas jų užvirto ant trijų automobilių.
„Didžioji iškvietimų dalis yra būtent Klaipėdos apskrityje, tačiau pasitaikė ir atvejų, kai ugniagesiai gelbėtojai vyko į Kauno, Panevėžio ir Šiaulių regionus. Daugiausiai visų pranešimų yra gauta dėl medžių, nuvirtusių ant važiuojamosios kelio dalies“, – LRT radijui vidurdienį sakė J. Orentaitė.
BNS ji kiek anksčiau sakė, kad pirmas pranešimas apie vėjo padarinius gautas penktadienį apie 8 valandą, o iki 10 val. gauta apie dešimtį pranešimų – visi jie iš pajūrio. Stipriausio vėjo, pasak J. Orentaitės, laukiama apie pietus.
Pasak ESO, intensyviausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo 12 iki 14 valandos, ypač pajūryje, kur jie vietomis gali siekti stichinį lygį, todėl sustiprintos pajėgos visuose Lietuvos regionuose yra pasirengusios reaguoti į naujus pranešimus – sutelkta apie 200 ESO ir rangovų brigadų, kai įprastą dieną jų skaičius siekia 60.
Papildomai formuojamos brigados ir savaitgaliui. Taip pat sustiprintos pajėgos dispečerinėse.
ESO iš anksto informavo savivaldybes apie prognozuojamą audrą ir paragino jas esant poreikiui kreiptis dėl generatorių.
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